Σάλο έχει προκαλέσει στην Κύπρο η υπόθεση ψυχολόγου που καταδικάστηκε από το Κακουργιοδικείο Λεμεσού για τη σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης ασθενούς του.

Το δικαστήριο επέβαλε στον καταδικασθέντα ποινή φυλάκισης, κρίνοντάς τον ένοχο για πράξεις που, σύμφωνα με την απόφαση, διαπράχθηκαν ενώ η ανήλικη βρισκόταν σε εξαιρετικά ευάλωτη συναισθηματική κατάσταση και είχε αναπτύξει σχέση εμπιστοσύνης μαζί του λόγω της επαγγελματικής του ιδιότητας.

Η υπόθεση εξετάστηκε κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της ηλικίας της παραπονούμενης.

Η σχέση εμπιστοσύνης που μετατράπηκε σε κακοποίηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιον του δικαστηρίου, η ανήλικη επισκεπτόταν τον ψυχολόγο θεωρώντας τον πρόσωπο εμπιστοσύνης και εκμυστηρευόμενη σε εκείνον τις σκέψεις και τις δυσκολίες της.

Το Κακουργιοδικείο έκρινε ότι ο καταδικασθείς εκμεταλλεύτηκε τη σχέση αυτή, η οποία είχε δημιουργηθεί λόγω της ιδιότητάς του, και άσκησε αθέμιτη επιρροή πάνω στην ανήλικη.

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη αντίδραση, καθώς αφορά επαγγελματία ψυχικής υγείας, δηλαδή πρόσωπο που είχε καθήκον προστασίας, στήριξης και καθοδήγησης μιας ανήλικης ασθενούς.

Τέσσερις κατηγορίες και διαδικασία κεκλεισμένων των θυρών

Η υπόθεση οδηγήθηκε ενώπιον του Μόνιμου Κακουργιοδικείου Λεμεσού, το οποίο εξέτασε μαρτυρίες και στοιχεία της υπόθεσης.

Η διαδικασία διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών, προκειμένου να προστατευθεί η ανήλικη.

Το δικαστήριο κατέληξε σε ευρήματα ενοχής για τέσσερις κατηγορίες, οι οποίες, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ενέπιπταν στη νομοθεσία για την πρόληψη και καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και εκμετάλλευσης παιδιών, καθώς και στη νομοθεσία για την ενδοοικογενειακή βία και τη βία κατά των γυναικών.

Ποινή φυλάκισης έξι ετών

Το Κακουργιοδικείο επέβαλε στον ψυχολόγο άμεσες και συντρέχουσες ποινές φυλάκισης, με μεγαλύτερη αυτή των έξι ετών.

Πέρα από την ποινή φυλάκισης, το δικαστήριο έλαβε και πρόσθετα μέτρα για την προστασία της κοινωνίας μετά την αποφυλάκισή του.

Συγκεκριμένα, εκδόθηκε διάταγμα τριετούς αποκλεισμού, με βάση το οποίο του απαγορεύεται να προσφέρει υπηρεσίες σε παιδιά ή να εργάζεται σε χώρους όπου συχνάζουν ανήλικοι.

Περιορισμοί και μετά την αποφυλάκιση

Οι περιορισμοί δεν αφορούν μόνο την επαγγελματική του δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπονται και περιορισμοί που σχετίζονται με τη διαμονή του, καθώς του απαγορεύεται να κατοικεί κοντά σε οργανωμένους χώρους όπου βρίσκονται παιδιά.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναδεικνύει τη βαρύτητα της υπόθεσης και το θεσμικό βάρος που δίνεται στην προστασία ανηλίκων από πρόσωπα που βρίσκονται σε θέση εξουσίας ή εμπιστοσύνης.

Υπόθεση που προκαλεί σοκ

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην Κύπρο, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται ένας επαγγελματίας ψυχικής υγείας, ο οποίος είχε απέναντί του μια ανήλικη ασθενή σε ευάλωτη κατάσταση.

Η καταδίκη υπενθυμίζει ότι η σχέση θεραπευτή και ασθενούς στηρίζεται στην εμπιστοσύνη, στην προστασία και στον σεβασμό των ορίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για παιδιά και εφήβους.

Στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο έκρινε ότι η σχέση αυτή παραβιάστηκε με τρόπο που οδήγησε σε ποινική καταδίκη και σε αυστηρούς περιορισμούς για την περίοδο μετά την έκτιση της ποινής.