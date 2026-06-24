Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ουράνια θεάματα του καλοκαιριού ετοιμάζεται να κάνει την εμφάνισή του, καθώς στις 29 Ιουνίου η Πανσέληνος του Ιουνίου θα κορυφωθεί, προσφέροντας ένα μοναδικό θέαμα σε όσους αγαπούν την αστρονομία και τις βραδινές καλοκαιρινές εικόνες.

Η συγκεκριμένη πανσέληνος είναι γνωστή διεθνώς ως «Φεγγάρι της Φράουλας» (Strawberry Moon) και θεωρείται μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυφωτογραφημένες πανσελήνους του έτους, καθώς συμπίπτει με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου στο βόρειο ημισφαίριο.

Γιατί λέγεται «Φεγγάρι της Φράουλας»;

Παρά το όνομά της, η πανσέληνος δεν αποκτά κόκκινο ή ροζ χρώμα ούτε σχετίζεται οπτικά με τη φράουλα.

Η ονομασία προέρχεται από τις αυτόχθονες φυλές της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της Σελήνης για να καταγράφουν την εναλλαγή των εποχών και τις γεωργικές δραστηριότητες.

Για φυλές όπως οι Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota, ο Ιούνιος ήταν ο μήνας κατά τον οποίο ξεκινούσε η συγκομιδή των άγριων φραουλών. Έτσι, η πανσέληνος του μήνα συνδέθηκε με αυτή την περίοδο και καθιερώθηκε η ονομασία «Strawberry Moon», η οποία διατηρείται μέχρι σήμερα.

Οι διαφορετικές ονομασίες σε όλο τον κόσμο

Η Πανσέληνος του Ιουνίου έχει αποκτήσει διαφορετικούς συμβολισμούς ανάλογα με την περιοχή και την παράδοση κάθε λαού.

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Ρόδου», καθώς εμφανίζεται την εποχή που τα τριαντάφυλλα βρίσκονται στο αποκορύφωμα της ανθοφορίας τους.

Άλλες παραδόσεις τη συνδέουν με τη συγκομιδή του μελιού και τις θερινές γιορτές, γι’ αυτό και συχνά αναφέρεται ως «Φεγγάρι του Μελιού» (Honey Moon), μια ονομασία που σύμφωνα με ιστορικούς συνδέεται και με την προέλευση του όρου «μήνας του μέλιτος».

Ένα από τα πιο αγαπημένα φεγγάρια του χρόνου

Πέρα από τις λαογραφικές αναφορές και τους συμβολισμούς που το συνοδεύουν, το «Φεγγάρι της Φράουλας» θεωρείται ένα από τα πιο ρομαντικά φαινόμενα του καλοκαιριού.

Η εμφάνισή του συμπίπτει με τις μεγάλες καλοκαιρινές νύχτες, τις πρώτες αποδράσεις σε παραλίες και εξοχικούς προορισμούς, αλλά και τις βραδινές εξόδους κάτω από τον καθαρό ουρανό.

Πότε θα είναι ορατή η Πανσέληνος του Ιουνίου

Η κορύφωση της Πανσελήνου αναμένεται το βράδυ της 29ης Ιουνίου 2026, όταν η Σελήνη θα εμφανιστεί πλήρως φωτισμένη, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

Οι ειδικοί προτείνουν την παρατήρησή της από σημεία με χαμηλή φωτορύπανση, όπως παραθαλάσσιες περιοχές, ορεινούς προορισμούς και ανοιχτούς χώρους μακριά από τα φώτα των πόλεων.