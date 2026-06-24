Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης 24 Ιουνίου στην περιοχή της Βάρκιζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με άλλα οχήματα.

Μετά το τροχαίο, οι δύο επιβαίνοντες φέρονται να εγκατέλειψαν το όχημα και να τράπηκαν σε φυγή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, κινήθηκαν προς την πλαζ της Βάρκιζας, προκειμένου να κρυφτούν.

Έρευνες από την ΕΛΑΣ

Για το περιστατικό ενημερώθηκε η ΕΛΑΣ και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί.

Οι αρχές πραγματοποιούν έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο νεαρών.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν υπό διερεύνηση.