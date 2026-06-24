Τρόπους προσαρμογής στις ολοένα και συχνότερες περιόδους ακραίας ζέστης αναζητά η Γαλλία, με την κυβέρνηση να εξετάζει πρακτικές που εφαρμόζονται εδώ και χρόνια στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα.

Μιλώντας στη γαλλική εκπομπή RTL Matin, ο υπουργός Εργασίας της Γαλλίας, Ζαν-Πιερ Φαραντού, υπογράμμισε ότι η χώρα του καλείται να προσαρμοστεί σε νέες κλιματικές συνθήκες και να αντλήσει χρήσιμα διδάγματα από κράτη που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στη διαχείριση παρατεταμένων καυσώνων.

Νέα μέτρα για τους εργαζόμενους σε ακραίες θερμοκρασίες

Όπως εξήγησε ο Γάλλος υπουργός, βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο προστασίας των εργαζομένων κατά τη διάρκεια ακραίων καιρικών φαινομένων. Το πλαίσιο προβλέπει ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσαρμόζουν τις συνθήκες εργασίας ανάλογα με το επίπεδο συναγερμού που έχει εκδοθεί από τις αρχές – κίτρινο, πορτοκαλί ή κόκκινο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εξωτερικούς χώρους, όπως οι οικοδομές και τα εργοτάξια, όπου οι υψηλές θερμοκρασίες αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο θερμικής καταπόνησης. Παράλληλα, ο υπουργός τόνισε ότι έχουν εντατικοποιηθεί οι κρατικοί έλεγχοι, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι εργοδότες εφαρμόζουν τα προβλεπόμενα μέτρα προστασίας.

«Να δούμε τι κάνουν η Ελλάδα, η Ισπανία και η Ιταλία»

Ο Ζαν-Πιερ Φαραντού ξεκαθάρισε ότι η Γαλλία δεν χρειάζεται να ανακαλύψει από την αρχή λύσεις για την αντιμετώπιση των καυσώνων, καθώς υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ήδη αναπτύξει σχετική τεχνογνωσία.

🎙️ "On ne va pas mettre le pays à l'arrêt" : le ministre du Travail rejette sur RTL l'idée d'imposer une température maximale



Les explications du ministre du Travail @JPFarandou, invité du 7h40 au micro de @ThomasSotto sur #RTL pic.twitter.com/sc5566LS4J — RTL France (@RTLFrance) June 24, 2026

«Στην Ευρώπη έχουμε τη Νότια Ευρώπη: την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Ας δούμε πώς οργανώνονται αυτές οι χώρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, οι θερμοκρασίες στη Γαλλία αρχίζουν πλέον να προσεγγίζουν τα επίπεδα που παρατηρούνται παραδοσιακά στις μεσογειακές χώρες, γεγονός που καθιστά αναγκαία την προσαρμογή του τρόπου ζωής και της εργασίας.

«Οι χώρες αυτές έχουν μάθει να ζουν με τη ζέστη. Πρόκειται και για ζήτημα κουλτούρας. Πρέπει να εμπνευστούμε από τις πρακτικές τους και να δούμε ποιες μπορούν να εφαρμοστούν στη Γαλλία», τόνισε.

Αλλαγές σε ωράρια, εξετάσεις και αθλητικές διοργανώσεις

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού που επεξεργάζεται η γαλλική κυβέρνηση, εξετάζονται παρεμβάσεις που δεν περιορίζονται μόνο στους χώρους εργασίας. Μεταξύ των θεμάτων που θα τεθούν προς συζήτηση είναι η αναπροσαρμογή των ωραρίων εργασίας, η βελτίωση του εξοπλισμού προστασίας των εργαζομένων, αλλά και πιθανές αλλαγές σε δραστηριότητες που πραγματοποιούνται κατά τους θερινούς μήνες.

Ο Γάλλος υπουργός έθεσε μάλιστα ερωτήματα για το κατά πόσο είναι σκόπιμο σημαντικές εξετάσεις ή μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις να διεξάγονται μέσα στον Ιούνιο, όταν οι θερμοκρασίες καταγράφουν ολοένα υψηλότερα επίπεδα.

Στο τραπέζι και πιο χαλαρός ενδυματολογικός κώδικας

Η συζήτηση στη Γαλλία επεκτείνεται ακόμη και στον τρόπο ένδυσης στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια των καυσώνων. Ερωτηθείς σχετικά, ο Ζαν-Πιερ Φαραντού εμφανίστηκε ανοιχτός σε πιο ευέλικτους κανόνες, σημειώνοντας ότι ένας εργαζόμενος θα μπορούσε να φορά βερμούδα, αρκεί να διατηρείται η επαγγελματική εικόνα και η ευπρέπεια στον χώρο εργασίας.

Η γαλλική κυβέρνηση αναμένεται το επόμενο διάστημα να ξεκινήσει κύκλο διαβουλεύσεων με κοινωνικούς εταίρους και αρμόδιους φορείς, με στόχο τη διαμόρφωση μιας νέας στρατηγικής για την προσαρμογή της χώρας στις συνθήκες που δημιουργεί η κλιματική αλλαγή και οι ολοένα συχνότεροι καύσωνες.