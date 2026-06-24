Το 75% της Γαλλίας θα τεθεί σε μέγιστο συναγερμό εξαιτίας του καύσωνα αύριο, από το μεσημέρι, ανακοίνωσε σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της χώρας (Météo-France).

Περίπου 72 διαμερίσματα θα τεθούν σε «κόκκινο συναγερμό για καύσωνα», το υψηλότερο επίπεδο σε μια κλίμακα τεσσάρων βαθμίδων.

Δέκα επτά διαμερίσματα θα βρίσκονται σε «πορτοκαλί συναγερμό», σύμφωνα με το επικαιροποιημένο δελτίο της Météo-France.

Σήμερα, το επίπεδο μέγιστου συναγερμού αφορούσε 58 διαμερίσματα και ο πορτοκαλί συναγερμός 31 διαμερίσματα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Περίπου 51,1 εκατομμύρια άνθρωποι ζουν στα 72 διαμερίσματα που θα κηρυχθούν αύριο σε κόκκινο συναγερμό, σύμφωνα με μια καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP), η οποία βασίζεται σε εκτιμήσεις του πληθυσμού και του τελευταίου δελτίου της γαλλικής μετεωρολογικής υπηρεσίας, ήτοι πάνω από τα τρία τέταρτα του πληθυσμού.

Συνολικά, στη Γαλλία, ο πορτοκαλί ή κόκκινος συναγερμός αφορά 63,5 εκατομμύρια ανθρώπους σε 89 διαμερίσματα, ήτοι ένα ποσοστό άνω του 95% του πληθυσμού που ζει στη μητροπολιτική Γαλλία.

Στα διαμερίσματα σε κόκκινο συναγερμό αύριο, 5,6 εκατομμύρια άνθρωποι είναι ηλικίας 75 ετών ή περισσότερο, σύμφωνα με τα δεδομένα της Insee την 1η Ιανουαρίου του 2026.