Στην τελική ευθεία έχει μπει το θέμα της μεταγραφής του Στέφαν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρει σε νέα ανάρτησή του ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Ολλανδός κεντρικός αμυντικός αποφάσισε να αποχωρήσει από την Ίντερ, παρά το γεγονός ότι του έγινε πρόταση για ανανέωση του συμβολαίου του για ένα χρόνο, καθώς ήξερε ότι δεν θα ήταν βασικός τη νέα σεζόν. Έτσι, οι «πράσινοι» έκαναν κίνηση για την απόκτησή του και όλα δείχνουν πως η μεταγραφή θα γίνει.

Η πρόταση του Παναθηναϊκού για συμβόλαιο δύο χρόνων με ετήσιες απολαβές που αγγίζουν τα 3 εκατ. ευρώ καλύπτει σε οικονομικό επίπεδο τον Ντε Φράι, ο οποίος τις επόμενες μέρες αναμένεται να ντυθεί στα πράσινα.

Αυτό ανέφερε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο σε ανάρτησή του στα social media, τονίζοντας πως το θέμα έχει μπει στην τελική ευθεία και πως απομένουν, πλέον, λεπτομέρειες για να κλείσει το deal και να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή το «τριφύλλι».