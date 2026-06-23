Ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται να βρίσκεται ένα βήμα πριν από την ολοκλήρωση μιας ιδιαίτερα ηχηρής μεταγραφής, καθώς δημοσιεύματα του εξωτερικού κάνουν λόγο για οριστική συμφωνία με τον Στέφαν Ντε Φράι.

Όπως αναφέρεται, οι δύο πλευρές έχουν καταλήξει σε deal συνεργασίας διάρκειας δύο ετών, με τις ετήσιες αποδοχές του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού να φτάνουν περίπου τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση, αν και δεν έχει ακόμη επισημοποιηθεί, παρουσιάζεται ως πρακτικά τελειωμένη.

Ο Παναθηναϊκός φέρεται να έχει προσφέρει στον έμπειρο στόπερ πρωταγωνιστικό ρόλο στο κέντρο της άμυνας, εντάσσοντάς τον στον σχεδιασμό ως βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ντε Φράι προέρχεται από πολυετή παρουσία στην Ίντερ, όπου κατέγραψε σχεδόν 300 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με σημαντική συμβολή σε γκολ, ασίστ και κατακτήσεις τίτλων, αποτελώντας σταθερή παρουσία στο υψηλότερο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Παράλληλα, αναφορές από ιταλικά ΜΜΕ ενισχύουν την εικόνα ότι η υπόθεση βρίσκεται στην τελική της ευθεία, με τη διαδικασία να απομένει να τυποποιηθεί προκειμένου να ολοκληρωθεί και επίσημα η μετακίνηση.