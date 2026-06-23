Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχωρεί από τους Μιλγουόκι Μπακς και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Μαϊάμι Χιτ με στόχο να κατακτήσει ξανά το πρωτάθλημα στο NBA, ο Κέντρικ Πέρκινς όμως πιστεύει πως αυτό αποκλείεται να γίνει.

Έπειτα από μια ολόκληρη σεζόν στην οποία υπήρχαν συνεχώς φήμες για το μέλλον του, ο Greek Freak αλλάζει φανέλα τελικά, καθώς βγάζει αυτή των Μπακς και φοράει αυτή των Χιτ, έχοντας ως στόχο να στεφθεί πρωταθλητής και με την ομάδα του Μαϊάμι.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Αντετοκούνμπο ήθελε να φύγει από το Μιλγουόκι καθώς δεν πίστευε πως οι Μπακς θα μπορούσαν να διεκδικήσουν ξανά με αξιώσεις τον τίτλο, ο παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Κέντρικ Πέρκινς, όμως, πιστεύει ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν όπως θέλει ο Έλληνας σταρ.

«Ο Γιάννης δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ άλλο πρωτάθλημα με τον ίδιο ως πρώτο όνομα της ομάδας. Επαναλαμβάνω. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν πρόκειται να κερδίσει ποτέ άλλο πρωτάθλημα όταν θα είναι η πρώτη επιλογή στο σκοράρισμα», είπε χαρακτηριστικά ο Πέρκινς και ο χρόνος θα δείξει αν θα δικαιωθεί ή όχι.