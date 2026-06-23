Λίγα εικοσιτετράωρα πριν σκάσει η αγωνιστική «βόμβα» της μεταγραφής του στους Μαϊάμι Χιτ, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο απέδειξε για ακόμα μια φορά ότι δεν ξεχνά τις ρίζες του. Ο κορυφαίος Έλληνας σταρ του NBA βρέθηκε για καλό σκοπό στο κέντρο της Αθήνας, επιλέγοντας να προσφέρει ουσιαστική στήριξη σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη.



Το περασμένο Σάββατο, ο Γιάννης, μαζί με τη σύζυγό του Μαράια, τη μητέρα του Βερόνικα και τον αδερφό του Θανάση, βρέθηκαν στην οδό Αλικαρνασσού στον Κολωνό.



Εκεί, ένωσαν τις δυνάμεις τους με τους εθελοντές της οργάνωσης «Equal Society», η οποία προσφέρει κοινωνικό συσσίτιο εδώ και 13 χρόνια.

Ο «μάγος» των παρκέ πήρε την κουτάλα και σέρβιρε ο ίδιος περισσότερα από 200 γεύματα αγάπης.



Η πιο φορτισμένη στιγμή της ημέρας γράφτηκε όταν η οικογένεια Αντετοκούνμπο αντίκρισε ανάμεσα στους άπορους παλιούς γνώριμους από τη δύσκολη εποχή που ζούσαν στα Σεπόλια.

Οι συγκινητικές σκηνές που εκτυλίχθηκαν απέδειξαν το μεγαλείο της ψυχής του αθλητή, ο οποίος, παρά την παγκόσμια δόξα και τα εκατομμύρια, παραμένει πιστός στις αξίες της αλληλεγγύης και της ανθρωπιάς.