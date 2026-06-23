Οι Μιλγουόκι Μπακς ανταλλάσσουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Μπόμπι Πόρτις για τους Τάιλερ Χίρο, Κελέλ Γουέρ, Χάιμε Χάκιεζ και Κασπάρας Γιακουσιόνις στους Μαϊάμι Χιτ, σύμφωνα με πληροφορίες του ESPN.

Στη συμφωνία περιλαμβάνονται, επίσης, τρεις επιλογές πρώτου γύρου (συμπεριλαμβανομένου του Νο. 13), 1 ανταλλαγή επιλογής και 1 επιλογή δεύτερου γύρου.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι η ανταλλαγή δεν περιλαμβάνει καμία επιπλέον ομάδα, αλλά τόσο οι Χιτ όσο και οι Μπακς θα υπογράψουν τη συμφωνία στις 6 Ιουλίου, «γεγονός που αφήνει ανοιχτό το πλαίσιο για να δούμε αν υπάρχουν ευκαιρίες επέκτασης». Θυμίζει ακόμη ότι τον Ιούνιο του 2025, οι Φοίνιξ Σανς και οι Χιούστον Ρόκετς κατέληξαν σε μια ιστορική συμφωνία, καθώς ενεπλάκησαν συνολικά επτά ομάδες.

BLOCKBUSTER: The Milwaukee Bucks are trading franchise icon Giannis Antetokounmpo and Bobby Portis to the Miami Heat for Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, 3 first-round picks (including No. 13), 1 pick swap and 1 second-rounder, sources tell ESPN. pic.twitter.com/NQT5ZhdJU9 — Shams Charania (@ShamsCharania) June 23, 2026

Είχε προηγηθεί η ανάρτηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο X: «Θεέ, σε εμπιστεύτηκα στην αρχή και θα συνεχίσω να σε εμπιστεύομαι σε όλη τη διάρκεια».

GOD, I trusted you at the beginning, and I will continue to trust you throughout. 🙏🏽💯 pic.twitter.com/BuRHnQS2NQ — Giannis Antetokounmpo (@Giannis_An34) June 22, 2026

Η ανταλλαγή θα τερματίσει μια πολύμηνη ιστορία για το μέλλον του Αντετοκούνμπο.

Και ενώ ο Αντετοκούνμπο έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει στους Μπακς, έχει επίσης πει πολλές φορές ότι θέλει να διεκδικήσει περισσότερα πρωταθλήματα.

Μια ζωή γεμάτη… Μπακς

Ο 31χρονος σταρ ολοκληρώνει την παρουσία του στο Μιλγουόκι έχοντας κατακτήσει δύο βραβεία MVP, ένα πρωτάθλημα NBA το 2021 και τον τίτλο του MVP των τελικών, ενώ αποχωρεί ως ο κορυφαίος παίκτης στην ιστορία του συλλόγου σε συμμετοχές, λεπτά, πόντους, ριμπάουντ, ασίστ, τάπες και κλεψίματα.

Η τελευταία σεζόν σημαδεύτηκε από συνεχόμενα προβλήματα τραυματισμών, με τον διεθνή φόργουορντ να αγωνίζεται σε μόλις 36 παιχνίδια, ενώ οι Μπακς πραγματοποίησαν απογοητευτική πορεία, τερματίζοντας εκτός των θέσεων που οδηγούσαν ακόμη και στο Play-In Tournament. Οι εξελίξεις αυτές οδήγησαν σε σοβαρές συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές σχετικά με το μέλλον τους.

Παρά τη βαθιά συναισθηματική σύνδεση του Αντετοκούνμπο με το Μιλγουόκι, όπου δημιούργησε την οικογένειά του και έζησε τις σημαντικότερες στιγμές της καριέρας του, η ανάγκη για επιστροφή στην κορυφή και η επιθυμία για νέες διεκδικήσεις οδήγησαν τελικά στον χωρισμό. Έτσι, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφήνει πίσω του τον μοναδικό οργανισμό που γνώρισε στο NBA και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με τους Μαϊάμι Χιτ, έχοντας ως βασικό στόχο την κατάκτηση ενός δεύτερου πρωταθλήματος.