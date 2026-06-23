Μια εντυπωσιακή αρχαιολογική ανακάλυψη στο Ισραήλ ίσως βοηθήσει τους επιστήμονες να φωτίσουν μία από τις πιο μυστηριώδεις περιόδους της ανθρώπινης εξέλιξης, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Αρχαιολόγοι που ερευνούν ένα προϊστορικό σπήλαιο ηλικίας περίπου 300.000 ετών εντόπισαν λίθινα εργαλεία, οστά ζώων και ίχνη φωτιάς, τα οποία προσφέρουν σπάνιες πληροφορίες για τον τρόπο ζωής των ανθρώπων που κατοικούσαν στην περιοχή εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια πριν. Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν το εύρημα ως μια πραγματική «χρονοκάψουλα», καθώς το σπήλαιο παρέμεινε ουσιαστικά σφραγισμένο από την εποχή του πολιτισμού Acheulo-Yabrudian Culture, μιας περιόδου που συνδέεται με σημαντικές τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις στην προϊστορία.

Ένα κρίσιμο σημείο στην ανθρώπινη ιστορία

Το σπήλαιο βρίσκεται κοντά στην πόλη Fureidis, νότια της Haifa, και φαίνεται ότι χρησιμοποιήθηκε από ανθρώπινες ομάδες μεταξύ 400.000 και 250.000 ετών πριν. Σύμφωνα με τον επικεφαλής της έρευνας, Kobi Vardi της Israel Antiquities Authority, η ανακάλυψη καταγράφει μια μεταβατική περίοδο κατά την οποία οι παλαιότερες ανθρώπινες παραδόσεις άρχισαν να εξαφανίζονται και να εμφανίζονται συμπεριφορές που αργότερα θα χαρακτήριζαν τους Νεάντερταλ και τους σύγχρονους ανθρώπους.

«Βρισκόμαστε ακριβώς στη στιγμή της μετάβασης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο ερευνητής.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι πρόκειται για μία από τις τελευταίες φάσεις ενός πολύ μακρού πολιτισμικού συνεχούς που προηγήθηκε της εμφάνισης των κοινωνιών που γνωρίζουμε καλύτερα από την προϊστορία.

Ποιοι ζούσαν στο σπήλαιο;

Παρά τη σημασία της ανακάλυψης, οι ερευνητές δεν έχουν ακόμη καταφέρει να ταυτοποιήσουν με βεβαιότητα τους κατοίκους του σπηλαίου. Ο λόγος είναι ότι δεν βρέθηκαν ανθρώπινα οστά ή άλλα λείψανα που να επιτρέπουν ασφαλή συμπεράσματα.

Ωστόσο, η ομάδα εκτιμά ότι οι κατασκευαστές των εργαλείων ανήκαν σε έναν αρχαϊκό ανθρώπινο πληθυσμό που ζούσε στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου πριν από την εμφάνιση των κλασικών Νεάντερταλ και του σύγχρονου ανθρώπου.

Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν πιθανό να σχετίζονταν με τον Homo heidelbergensis, είδος που θεωρείται από πολλούς ερευνητές ο τελευταίος κοινός πρόγονος των Νεάντερταλ και του Homo sapiens.

Τα εργαλεία που αποκάλυψαν την ταυτότητά τους

Η χρονολόγηση του χώρου έγινε κυρίως μέσω της ανάλυσης των λίθινων εργαλείων που βρέθηκαν στο εσωτερικό του σπηλαίου. Ανάμεσα στα ευρήματα ξεχωρίζουν δεκάδες ξέστρα, χειροπέλεκεις και λεπίδες κατασκευασμένες με ιδιαίτερα εξελιγμένες τεχνικές για την εποχή.

Οι αρχαιολόγοι εντόπισαν περίπου 100 ξέστρα, εργαλεία που χρησιμοποιούνταν πιθανότατα για την επεξεργασία δερμάτων και τον τεμαχισμό θηραμάτων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι μικροί χειροπέλεκεις που βρέθηκαν στο σημείο. Αν και το συγκεκριμένο εργαλείο χρησιμοποιούνταν από τους ανθρώπους για σχεδόν ένα εκατομμύριο χρόνια, τα δείγματα του σπηλαίου εμφανίζουν πιο εξελιγμένο σχεδιασμό από εκείνα παλαιότερων περιόδων.

Έμπειροι κυνηγοί και οργανωμένες κοινότητες

Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι κάτοικοι του σπηλαίου διέθεταν ιδιαίτερα ανεπτυγμένες δεξιότητες επιβίωσης. Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι ήταν σε θέση να εξορύσσουν πυριτόλιθο από γειτονικούς βραχώδεις σχηματισμούς και να κατασκευάζουν αποτελεσματικά εργαλεία. Παράλληλα, τα οστά που βρέθηκαν φέρουν σαφή ίχνη κυνηγιού και τεμαχισμού από ανθρώπινα χέρια.

Μεταξύ των ζώων που φαίνεται να θήρευαν συγκαταλέγονται πλατώνια, γαζέλες, άγρια άλογα και άγρια βοοειδή. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι η διατήρηση των οστών είναι εξαιρετικά σπάνια για τόσο παλιές περιόδους, γεγονός που προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τις διατροφικές συνήθειες των προϊστορικών πληθυσμών.

Η φωτιά και η κοινωνική ζωή

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο είναι τα ίχνη ελεγχόμενης χρήσης φωτιάς που εντοπίστηκαν στο σπήλαιο.

Η παρουσία της φωτιάς θεωρείται βασικός δείκτης κοινωνικής οργάνωσης και τεχνολογικής προόδου, καθώς συνδέεται με το μαγείρεμα, τη θέρμανση, την προστασία και τη συγκέντρωση των ανθρώπων σε κοινότητες. Οι επιστήμονες εκτιμούν επίσης ότι οι κάτοικοι του σπηλαίου ζούσαν σε μεγαλύτερες και πιο κοινωνικά συνδεδεμένες ομάδες σε σχέση με παλαιότερους ανθρώπινους πληθυσμούς.

Lost chapter of human evolution exposed after 300,000-year-old cave discovery https://t.co/KCxObtJDbY — Daily Mail (@DailyMail) June 22, 2026

Πιθανότατα είχαν εγκατασταθεί κοντά σε πηγή νερού που βρισκόταν δίπλα στο σπήλαιο, γεγονός που εξασφάλιζε σταθερή πρόσβαση σε έναν ζωτικό φυσικό πόρο.

Ένα «χαμένο» κεφάλαιο της εξέλιξης

Για τους ερευνητές, η ανακάλυψη αποτελεί μία από τις σημαντικότερες των τελευταίων ετών για την κατανόηση της ανθρώπινης εξέλιξης στη Μέση Ανατολή.

Η περίοδος μεταξύ 400.000 και 250.000 ετών πριν παραμένει μία από τις λιγότερο τεκμηριωμένες στην προϊστορία και οι επιστήμονες ελπίζουν ότι το σπήλαιο θα βοηθήσει να συμπληρωθούν κρίσιμα κενά σχετικά με το πώς οι πρόγονοί μας κυνηγούσαν, συνεργάζονταν, χρησιμοποιούσαν τη φωτιά και προετοίμαζαν το έδαφος για την εμφάνιση των ανθρώπινων ειδών που ακολούθησαν.