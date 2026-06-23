Με βαριές κατηγορίες είναι αντιμέτωπος ο 43χρονος από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει ομολογήσει τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κατηγορίες για ανθρωποκτονία με πρόθεση, παράνομη ταφή και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Την ίδια ώρα, η οικογένεια της 45χρονης κινείται νομικά και κατά της συζύγου του κατηγορούμενου, μετά από δημόσιες δηλώσεις που, σύμφωνα με τους συγγενείς του θύματος, προσβάλλουν τη μνήμη της Σταυρούλας Λεβεντάκη.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη»

Λίγο πριν οδηγηθεί ενώπιον των αρχών, ο 43χρονος φέρεται να εξέφρασε μεταμέλεια και να ζήτησε συγγνώμη τόσο από την οικογένεια του θύματος όσο και από τη δική του.

«Το μετάνιωσα, θέλω να ζητήσω συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος και τη δική μου», φέρεται να δήλωσε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του Star.

Ο ίδιος οδηγήθηκε το πρωί της Τρίτης στα δικαστήρια υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Με αλεξίσφαιρο γιλέκο στα δικαστήρια

Ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας της Σταυρούλας Λεβεντάκη έφτασε στο δικαστικό μέγαρο συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη.

Φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο και πέρασε την είσοδο των δικαστηρίων με σκυμμένο το κεφάλι, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε δήλωση.

Η παρουσία του προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πολίτες που είχαν συγκεντρωθεί έξω από τα δικαστήρια.

Ο 43χρονος έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί την Παρασκευή, ενώ οι αστυνομικές και δικαστικές έρευνες για την υπόθεση συνεχίζονται.

Μήνυση κατά της συζύγου του κατηγορούμενου

Στο μεταξύ, ο αδελφός της Σταυρούλας Λεβεντάκη κατέθεσε μήνυση σε βάρος της συζύγου του 43χρονου.

Σύμφωνα με την οικογένεια του θύματος, η σύζυγος του κατηγορούμενου προχώρησε σε δημόσιες δηλώσεις που προσβάλλουν τη μνήμη της 45χρονης.

Η αντίδραση των συγγενών ήρθε μετά από δήλωση της γυναίκας, η οποία φέρεται να είπε ότι ο 43χρονος «δεν θα μπορούσε να έχει σχέση με το θύμα», χρησιμοποιώντας, σύμφωνα με την οικογένεια, προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τη Σταυρούλα Λεβεντάκη.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονη οργή στους συγγενείς της 45χρονης, οι οποίοι αποφάσισαν να κινηθούν άμεσα νομικά.

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος αναμένεται να κινηθεί νομικά και κατά του κατηγορούμενου για συκοφαντική δυσφήμιση, καθώς θεωρεί ότι επιχειρήθηκε να εμπλακεί το οικογενειακό περιβάλλον της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην υπόθεση.

Τι θα υποστηρίξει η υπεράσπιση

Από την πλευρά της υπεράσπισης του 43χρονου, προβάλλεται ο ισχυρισμός ότι ο θάνατος της 45χρονης προήλθε έπειτα από έντονη λογομαχία και συμπλοκή, χωρίς να υπάρχει πρόθεση ανθρωποκτονίας.

Ο ισχυρισμός αυτός αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της υπερασπιστικής γραμμής κατά την απολογία του κατηγορούμενου.

Οι δικαστικές αρχές θα αξιολογήσουν τα στοιχεία της δικογραφίας, τις καταθέσεις, τα ευρήματα και όσα θα υποστηρίξει ο 43χρονος κατά την απολογία του.

Η τελευταία διαδρομή της Σταυρούλας Λεβεντάκη

Νέα στοιχεία για τις τελευταίες κινήσεις της 45χρονης έρχονται στο φως μέσα από βίντεο που δημοσιεύει το newsit.gr.

Στο υλικό από κάμερα ασφαλείας, που καταγράφηκε στις 30 Μαΐου στις 16:18, διακρίνεται η Σταυρούλα Λεβεντάκη να κινείται πεζή στον δρόμο που οδηγεί προς την κατοικία στο Βαρύπετρο Χανίων, όπου διέμενε ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης.

Η 45χρονη εμφανίζεται να κρατά σακούλες και να περπατά με κατεύθυνση προς το σπίτι.

Η πορεία της καταγράφεται για περίπου ένα λεπτό, καθώς διανύει απόσταση περίπου 80 μέτρων, μέχρι να χαθεί από το οπτικό πεδίο της κάμερας.

Το βανάκι και οι κηλίδες αίματος

Παράλληλα, το ίδιο μέσο παρουσιάζει φωτογραφία-ντοκουμέντο από το βανάκι με το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ο 43χρονος μετέφερε τη σορό της 45χρονης.

Μέσα στο όχημα φέρονται να εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος, στοιχείο που έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία των Χανίων, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες δολοφονήθηκε η Σταυρούλα Λεβεντάκη.