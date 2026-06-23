Ξέσπασε για τον δολοφόνο της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη ο κουνιάδος του, υποστηρίζοντας ότι ο άνδρας έπρεπε εδώ και καιρό να βρίσκεται στη φυλακή.

Σε δηλώσεις που παραχώρησε, υποστήριξε ότι είναι επικίνδυνος και πως γνωρίζει ότι στο παρελθόν κατηγορήθηκε για κλοπή.

«Το είπα από χρόνια τώρα. Σαν συγγενής και σαν αδελφός της είπα: “Πρόσεχε”. Φαινόταν ο άνθρωπος από τα μάτια του. Και αυτή δεν το πίστευε, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Δούλευε σε ένα εργοτάξιο με χωματουργικές εργασίες, από ό,τι μου είπε η αδερφή μου. Ευτυχώς που δεν σκότωσε την αδερφή μου, φθηνά τη βγάλαμε», είπε στο Live News.

«Εμένα από την αρχή που είχαν ξεκινήσει και έμαθα της είπα δύο κουβέντες. Εγώ της είπα: “Πού έμπλεξες;”. Εμένα δεν μου γέμιζε το μάτι, από ό,τι ήξερα είχε κλέψει και στην Παλαιοχώρα κάποια πράγματα, τον είχαν διώξει από την Παλαιοχώρα… Εδώ, όταν μπλέχτηκε με την αδερφή μου και διέλυσε το σπίτι της, χωρίς αιτία… Αυτά. Είναι γραμμένα όλα μέσα στα ποινικά μητρώα. Δεν ήταν κανένα καλό παιδάκι», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Για μένα ήταν ένας άνθρωπος, ο οποίος έπρεπε να έχει μπει από χρόνια φυλακή. Για κλοπές έχω ακούσει. Πρέπει να μπει μέσα και να μην ξαναβγεί ποτέ, να σαπίσει στη φυλακή», είπε μεταξύ άλλων στην εκπομπή του Mega.