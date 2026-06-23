Κάμερα ασφαλείας καταγράφει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη στις 16:18 το μεσημέρι της 30ής Μαΐου, λίγα δευτερόλεπτα πριν φτάσει στο σπίτι που νοίκιαζε στον 43χρονο μετέπειτα δολοφόνο της. Η 45χρονη γυναίκα πηγαίνει έχοντας μαζί της μία σακούλα με αυγά, χωρίς να μπορεί να σκεφτεί ότι αυτά είναι τα τελευταία της λεπτά εν ζωή.

Το συγκεκριμένο βίντεο περιλαμβάνεται στη δικογραφία της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Χανίων και «καίει» τον 43χρονο, καταρρίπτοντας έναν από τους ψευδείς ισχυρισμούς του, ότι η γυναίκα τον επισκέφτηκε μία ημέρα νωρίτερα.

Ήδη από χθες το Newsbeast είχε παρουσιάσει τις αντιφατικές καταθέσεις του στην ΕΛ.ΑΣ., που οδήγησαν στο να γίνει ο βασικός ύποπτος για τη στυγερή δολοφονία.

Την Παρασκευή η απολογία του 43χρονου Σκοπιανού

Εντωμεταξύ, για την Παρασκευή έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί ο 43χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης. Σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης σήμερα το πρωί και στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του Εισαγγελέα Χανίων, όπου του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις.

Συγκεκριμένα, οι κατηγορίες που του ασκήθηκαν είναι:

Ανθρωποκτονία από πρόθεση (κακούργημα)

Παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.

Απάτη με υπολογιστή.

Ενταφιασμός χωρίς άδεια.

Χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο κατηγορούμενος είχε αφεθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του για ξεχωριστή υπόθεση ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, του επιβλήθηκαν οι περιοριστικοί όροι της εμφάνισης σε αστυνομικό τμήμα της περιοχής του κάθε 15 μέρες και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

Ο 43χρονος είχε οδηγηθεί σήμερα το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων κάτω από δρακόντεια αστυνομικά μέτρα προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή για την υπόθεση κατοχής δενδρυλλίων κάνναβης για την οποία είχε συλληφθεί την περασμένη Παρασκευή.

Ο συνήγορος του 43χρονου, Γιάννης Τρικοίλης, σε δήλωσή του σχετικά με την υπόθεση ανέφερε ότι «καταρχάς όπως έχει διαρρεύσει υπάρχει ομολογία. Δεν θα πω πραγματικά περιστατικά τα οποία υπονοούν κάτι για τη συμπεριφορά ή τη ζωή της παθούσας, θα επιδείξουμε σεβασμό στην οικογένειά της. Θα πω όμως, ότι όπως προκύπτει μέχρι στιγμής ο θάνατος ήταν αποτέλεσμα τσακωμού, συμπλοκής. Προφανώς ο 43χρονος είναι μετανιωμένος και αυτό φαίνεται και από την ομολογία του. Κάποιος ο οποίος δεν έχει μετανιώσει δεν ομολογεί».

Παράλληλα, σύμφωνα με το flashnews.gr, ο κ. Τρικοίλης «έκρουσε» τον κώδωνα του κινδύνου για τις συνεχείς διαρροές στοιχείων από το στάδιο της προανάκρισης, επισημαίνοντας ότι «θέλω να αναφέρω το φαινόμενο που εμφανίζεται στα Χανιά τον τελευταίο ενάμιση χρόνο της πλήρους παραβίασης της μυστικότητας της προδικασίας, που αποτελεί μια πολύ βασική δικονομική αρχή. Όταν μιλάμε για αστυνομική προανάκριση η μοναδική πηγή της διαρροής είναι συγκεκριμένη. Αν θέλουμε να έχουμε σοβαρό κράτος δικαίου θα πρέπει οι δικονομικοί κανόνες να διατηρούνται. Αυτή η ιστορία μας δείχνει ότι όλοι οι πολίτες θα πρέπει να επιμένουν στην τήρηση θεμελιωδών δικαιωμάτων γιατί ο επόμενος δράστης σε μια κοινωνία που είναι καταπιεσμένη και βράζει ίσως είναι πολύ κοντά στο οικείο περιβάλλον μας».