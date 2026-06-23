Στα δικαστήρια Χανίων οδηγήθηκε το πρωί της Δευτέρας, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκης.

Ο δράστης της στυγερής δολοφονίας φορούσε αλεξίσφαιρο γιλέκο, ενώ κατά την είσοδό του στο κτίριο κόσμος φώναζε: «Σκυμμένο το κεφάλι έπρεπε να το έχεις δολοφόνε, «βρωμιάρη».

Ο συλληφθείς σήμερα θα απολογηθεί για την υπόθεση της παράνομης καλλιέργειας φυτείας κάνναβης, κάτι που έγινε προτού σχηματιστεί η δικογραφία για ανθρωποκτονία.

Σύμφωνα με την επίσημη παρουσίαση της ΕΛ.ΑΣ., η εξιχνίαση της δολοφονίας της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη ήταν αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης και μεθοδικής έρευνας. Η γυναίκα είχε εξαφανιστεί από τις 30 Μαΐου 2026, όμως η δήλωση στις αρχές έγινε δέκα ημέρες αργότερα, στις 8 Ιουνίου, γεγονός που δυσχέρανε αρχικά τη συλλογή αποδεικτικών στοιχείων.

Η αντίστροφη μέτρηση για τη διαλεύκανση της υπόθεσης ξεκίνησε από την ανάλυση του βιντεοληπτικού υλικού των καμερών ασφαλείας της περιοχής, η οποία επιβεβαίωσε την παρουσία της 45χρονης στην οικία του υπόπτου στο Βαρύπετρο την ημέρα της εξαφάνισης, καταρρίπτοντας τους ισχυρισμούς του και αναδεικνύοντας ουσιώδεις αντιφάσεις.

Στη συνέχεια, η επιστημονική έρευνα έπαιξε καθοριστικό ρόλο, καθώς ειδικό συνεργείο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών χρησιμοποίησε εξειδικευμένες μεθόδους ανίχνευσης βιολογικών ιχνών (bluestar) και εντόπισε κηλίδες αίματος στο σπίτι και το αυτοκίνητο του δράστη, με την εργαστηριακή ανάλυση να ταυτοποιεί το γενετικό υλικό του θύματος με απόλυτη βεβαιότητα.

Υπό το βάρος αυτών των τεκμηρίων, ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του και υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε θάψει τη γυναίκα, σε ιδιόκτητο αγροτεμάχιο στον Βαθύλακκο Χανίων, όπου και εντοπίστηκε η σορός τυλιγμένη σε σακούλες.

Σημειώνεται ότι ο δράστης είχε ήδη συλληφθεί από το βράδυ της Παρασκευής 19 Ιουνίου για άλλη υπόθεση που αφορούσε παράνομη καλλιέργεια φυτείας κάνναβης στον Φουρνέ Χανίων, προτού σχηματιστεί σε βάρος του η τελική δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

«Είμαι σε μια άσχημη θέση», λέει ο αδερφός της 45χρονης

Στα Δικαστήρια το παρών δίνει και ο αδερφός της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη, Γιάννης.

«Δυστυχώς είμαι σε μια άσχημη θέση. Ούτε ήθελα να τον ξαναδώ. Ούτε εκείνον, ούτε τον δεύτερο τέρας που είναι η γυναίκα του. Εύχομαι να πάθει ότι χειρότερο μπορεί να πάθει. Σήμερα θα καταθέσω μήνυση και στη γυναίκα του γιατί δεν είναι καθόλου πρέπον να βγαίνει να λέει πράγματα για κάποιον που δεν ζει και να τον προσβάλει έτσι. Την θεωρώ χειρότερο τέρας και από αυτόν, με τη δήλωση που βγήκε και έκανε. Αύριο το πρωί είναι η κηδεία της αδερφής μου. Οι γονείς μου δεν είναι σε καλή κατάσταση».