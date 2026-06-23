Σκηνές που προκαλούν έντονο προβληματισμό εκτυλίχθηκαν στο Περιστέρι, όπου ομάδες ανηλίκων συγκρούστηκαν σε κεντρικό σημείο της περιοχής, με αυτόπτες μάρτυρες να περιγράφουν εικόνες χάους και πανικού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 40 νεαροί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Μακρυγιάννη και επιτέθηκαν σε άλλους ανηλίκους, κρατώντας ρόπαλα, καδρόνια, μαχαίρια και άλλα επικίνδυνα αντικείμενα.

Βίντεο που καταγράφουν το περιστατικό δείχνουν τους νεαρούς να κινούνται επιθετικά στους δρόμους της περιοχής, να καταδιώκουν άλλα παιδιά και να εκτοξεύουν απειλές, προκαλώντας αναστάτωση σε κατοίκους και περαστικούς.

«Ήταν από 13 έως 20 ετών»

Αυτόπτης μάρτυρας που βρέθηκε στο σημείο περιέγραψε τη συμπλοκή μιλώντας στο Mega:

«Ήταν δύο ομάδες και έγινε μία σύρραξη. Ήταν από 13 (ετών) μέχρι 18 – 20. Κρατάγανε κάτι ρόπαλα και από ό,τι έμαθα είχαν και μαχαίρια».

Σε άλλο βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας, καταγράφεται η στιγμή που νεαρή κοπέλα ζητά από μέλη της ομάδας να απομακρυνθούν από τη γειτονιά. Σύμφωνα με τις καταγγελίες, ένας από τους εμπλεκόμενους την χτύπησε στο πρόσωπο, προκαλώντας την οργή των κατοίκων.

Οι κάτοικοι της περιοχής ειδοποίησαν άμεσα τις Αρχές, με περιπολικά να φτάνουν μέσα σε λίγα λεπτά στο σημείο της συμπλοκής. Όπως ανέφερε ο ίδιος μάρτυρας: «Εμφανίστηκαν από το στενό με κάτι ξύλα κάτι τέτοια περίεργα και άλλο ένα “κοπάδι” να το πω έτσι, ήταν μπόλικοι». Με την εμφάνιση των αστυνομικών, αρκετοί από τους νεαρούς προσπάθησαν να διαφύγουν, χωριζόμενοι στα στενά της περιοχής προκειμένου να αποφύγουν τη σύλληψη. Ακολούθησε επιχείρηση εντοπισμού και καταδίωξης από τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες κατάφεραν να προχωρήσουν σε επτά συλλήψεις.

Κατά τους ελέγχους που ακολούθησαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν στην κατοχή των συλληφθέντων μαχαίρια και σιδερογροθιές.

Παράλληλα, κάτω από σταθμευμένο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κουζινομάχαιρο, ένας σουγιάς καθώς και μία κροτίδα με καρφιά.

Οι επτά ανήλικοι οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για την πλήρη ταυτοποίηση όλων των εμπλεκομένων στο περιστατικό.