Σε δηλώσεις προχώρησε η σύζυγος του Σκοπιανού που συνελήφθη για τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη και αρνείται την ύπαρξη παράνομου δεσμού μεταξύ δράστη και θύματος, παρότι ο άνδρας το ομολόγησε στην αστυνομία.

«Η σχέση μας είναι άριστη. Το ερωτικό, δηλαδή, όχι να το σκεφτώ, αηδιάζω… Και πώς ήταν αυτή; Βρωμούσε και ζωντανή, να το πω και στα ίσια. Ο άντρας μου δεν κοίταξε ποτέ άλλη γυναίκα. Όχι τώρα τελευταία που είμαστε 20 χρόνια, ούτε στην αρχή που ήταν και πιο νέος. Γιατί του είχα εμπιστοσύνη και μου είχε εμπιστοσύνη. Επειδή κι εγώ είμαι μακριά, κι αυτός είναι μακριά 5 μήνες το καλοκαίρι. Ένας άνθρωπος που ήθελε να κάνει ερωτικές μ…, δεν θα τον έβρισκα ανά πάσα στιγμή στο κινητό όποτε τον έπαιρνα. Ποτέ δεν υπήρξε να τον πάρω τηλέφωνο και να μη μου απαντήσει», υποστήριξε στο Live News.

Επίσης, ισχυρίστηκε ότι ο σύζυγός της είναι αθώος και πως παρότι ομολόγησε το άγριο έγκλημα, το έκανε επειδή αναγκάστηκε για να προστατεύσει την ίδια και τα παιδιά που έχει αποκτήσει από προηγούμενη σχέση της.

«Όχι να τον πιέσω. Να του πω: “Αγάπη μου, δεν έχεις κάτι να κρύψεις. Έχεις μπλέξει… σε έχουνε μπλέξει. Και πρέπει να μιλήσεις”. Όχι να τον πιέσω. Τον ξέρω. Ποιος είναι ο άντρας μου, τον ξέρω 25 χρόνια, δεν τον ξέρω από χθες. Και τον ξέρουνε κι όλα τα Χανιά και τον ξέρουνε παντού και δεν έχει πειράξει μυρμήγκι. Και αυτό πρέπει να βγει. Και αυτό πρέπει να ψαχτεί. Και θα ψαχτεί, να είμαστε σίγουροι ότι η αλήθεια θα φανεί. Για τον άνθρωπό μου εγώ, η οικογένειά μας, όλοι, που τον λατρεύουμε και μας λατρεύει. Δεν είχε ούτε σκέψη να κάνει κάτι τέτοιο. Ούτε περνάει από το μυαλό μας, ούτε είναι τέτοιος άνθρωπος, ούτε είχε δείξει τέτοιες ενδείξεις. Για ποιο λόγο τον κατηγορούνε; Δεν είχε κίνητρο, δεν είχε συμφέρον… Εμείς 2,5 χρόνια αποδεδειγμένα θα φανούν αυτά, έχουμε βγάλει άδειες να φτιάξουμε το δικό μας σπίτι, θα φεύγαμε από εκεί», είπε στην εκπομπή του Mega.

«Έχουμε σχέδια, έχουμε όνειρα, έχουμε τα πάντα. Είναι μία πλεκτάνη που του έχουν στήσει και θα αποδειχτεί, η αλήθεια θα φανεί. Είμαι σίγουρη και βέβαιη, ο άντρας μου είναι αθώος. Τον υποστηρίζω μέχρι θανάτου, η οικογένειά του, όλοι. Όλα τα Χανιά μπορείτε να ρωτήσετε, όλη την εταιρεία που δουλεύουν 60 άτομα, που δούλευε 20 χρόνια στην ίδια εταιρεία. Να ρωτήσουν, να τα ψάξουν αυτά. Η αλήθεια θέλω να φανεί. Κι αν είναι αυτός, τότε ναι, να πληρώσει. Γιατί εμείς έχουμε μάθει, ό,τι κάναμε, το τίμημα να το πληρώνουμε. Είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Αλλά δεν είναι ο άντρας μου. Κρύβονται άλλοι από πίσω. Εγώ δεν μπορώ να πω ονόματα και ανθρώπους. Αυτά θα τα πούνε αυτοί που θα τα βρούνε. Αλλά θέλω να ψαχτούνε και θα ψαχτούνε. Γιατί εγώ τα όνειρά μας, τα σχέδιά μας, δεν μπορώ να τα αφήσω στη μέση. Εμείς το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη ξεκινήσαμε το σπίτι μας, που περιμέναμε 20 χρόνια τώρα που είμαστε μαζί για να το φτιάξουμε και να μπούμε μέσα. Εμένα ο άντρας μου δεν είχε λόγους να κάνει τέτοια πράγματα», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, απαντώντας σε ερώτηση για το ποιον λόγο ο Σκοπιανός ομολόγησε το έγκλημα εάν δεν το διέπραξε εκείνος, η σύζυγός του είπε:

«Γιατί κινδύνευε η ζωή του. Το είπε. Κινδύνευε η ζωή του. Και αυτός, άμα του πούνε ότι κινδυνεύει η ζωή του, ή εγώ, ή η αδερφή του, ή οι κόρες μας… δίνει τη ζωή του για εμάς. Είναι 100%, 1.000%, 1.000.000% αυτό ακριβώς που σου λέω(ότι τον απειλούσαν). Ακριβώς αυτό που σου λέω. Δεν είχαμε μιλήσει, γιατί ήταν συνέχεια χωρίς κινητό. Αλλά καταλαβαίνω τι συμβαίνει… Του το παίρνανε, δεν τον αφήνανε να μιλήσει.

»Χάλια ήτανε. Πολύ χάλια. Και πολύ τρομαγμένος… Και είπε: ”Φοβάμαι για τη ζωή μου”. Και θα το πάρει όλο πάνω του, είμαι σίγουρη. Γιατί ξέρω, ότι μπορεί να του έχουνε πει: “Αν δεν το πάρεις εσύ πάνω σου, θα το πάρει η οικογένειά σου”. Κι αυτός για μας πάντα δίνει τη ζωή του. Το ξέρουμε αυτό».