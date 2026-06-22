Η επιστημονική εξέταση γύρω από τη δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά επιβεβαιώνει το ακραίο μέγεθος της βίας, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποκαλύπτει ότι το θύμα δεν κατέληξε αμέσως μετά την πρώτη άγρια επίθεση που δέχθηκε.

Τα ευρήματα, σε συνδυασμό με την κυνική ομολογία του 43χρονου ενοικιαστή, συνθέτουν το παζλ ενός εγκλήματος που ξεπερνά σε αγριότητα τα συνηθισμένα χρονικά.

Στο κρανίο της άτυχης 45χρονης, και πιο συγκεκριμένα στην αριστερή πλευρά, εντοπίστηκε βαρύ κάταγμα από συμπαγές αντικείμενο (όπως ξύλο ή μεταλλικό εργαλείο), το οποίο προκάλεσε εκτεταμένες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Επιπλέον, η σορός έφερε δύο τραύματα από μαχαίρι στο στήθος.

Ο ιατροδικαστής Γρηγόρης Λέων, μιλώντας για την υπόθεση στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», τόνισε ότι αυτά τα πλήγματα έγιναν στοχευμένα στην περιοχή της καρδιάς για να επιφέρουν τον θάνατο: «Ήθελε να βεβαιωθεί ότι δε θα επιζήσει».

Παράλληλα, η σορός έφερε δεσμούς στους καρπούς και τους αστραγάλους, καθώς και μονωτική ταινία τυλιγμένη επανειλημμένα γύρω από τον τράχηλο και το στόμα. Ο κ. Λέων εξήγησε ότι ορισμένες από τις ενέργειες αυτές έγιναν πιθανότατα ενώ το θύμα ήταν ζωντανό, προκειμένου να αποτραπούν οι φωνές ή για να προκληθεί ασφυξία. Αντίθετα, οι προσδέσεις στα άκρα εκτιμάται ότι έγιναν μεταθανάτια για να διευκολυνθεί η μεταφορά.

Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Σταμάτη Μπελιβάνη, ο δράστης είχε τοποθετήσει τη σορό μέσα σε τέσσερις μαύρες σακούλες, τη μία μέσα στην άλλη, και την είχε θάψει πρόχειρα κάτω από χώμα πάχους 30-40 εκατοστών, επιχειρώντας να καθυστερήσει την αποκάλυψη της πράξης του.

Το χρονικό του τρόμου μέσα στο σπίτι

Η φρικιαστική αυτή επιστημονική εικόνα ευθυγραμμίζεται με όσα περιέγραψε ο ίδιος ο κατηγορούμενος στους αστυνομικούς. Ο καθ’ ομολογίαν δράστης παραδέχθηκε ότι η 45χρονη πάλευε για τη ζωή της, ενώ εκείνος επέστρεφε ξανά και ξανά για να την αποτελειώσει.

Όπως υποστήριξε, η άτυχη γυναίκα πήγε στο ακίνητο που του νοίκιαζε για να ελέγξει την κατάστασή του. Εκείνη άρχισε να βγάζει φωτογραφίες από τα ντουλάπια και διάφορα σημεία, διαμαρτυρόμενη για φθορές, σκουριές και ελλιπή συντήρηση, γεγονός που τον εκνεύρισε. Ισχυρίστηκε ότι η κατάσταση ξέφυγε όταν η γυναίκα του επιτέθηκε και έπεσε, χτυπώντας στο κεφάλι.

«Είδα να τρέχει αίμα. Ξεκίνησε να φωνάζει και τότε θόλωσα. Τη χτύπησα με το μπουκάλι στο κεφάλι και σκέφτηκα ότι θα μπλέξω για μια τρελή», φέρεται να δήλωσε.

Όταν η 45χρονη συνέχισε να καλεί σε βοήθεια, ο δράστης πήρε μονωτική ταινία από ένα συρτάρι. «Της τύλιξα το στόμα δύο φορές. Προσπαθούσε να το βγάλει με τα χέρια της. Επέμενα και πέρασα την ταινία ακόμη μία φορά. Σταμάτησε να κουνιέται», περιέγραψε.

Θεωρώντας ότι είχε πεθάνει, πήγε στην κουζίνα, όμως λίγο μετά αντιλήφθηκε ότι η Σταυρούλα Λεβεντάκη ανέκτησε τις αισθήσεις της:

«Την άκουσα να ξυπνά. Θυμωμένος γύρισα στο δωμάτιο με ένα κουζινομάχαιρο. Ήταν ξαπλωμένη στο πλάι. Την πλησίασα και τη μαχαίρωσα δύο φορές στο ύψος της καρδιάς».

Ακόμα και μετά από αυτό, ο 43χρονος ισχυρίστηκε ότι αφού έπλυνε το μαχαίρι, την άκουσε ξανά να φωνάζει: «Βοήθεια, με ακούει κανείς;». Τότε, πήρε ένα κούτσουρο από το τζάκι, επέστρεψε και την έπληξε δύο φορές στο κεφάλι ενώ ήταν στο πάτωμα. «Της έκλεισα το στόμα. Τότε δεν ξαναμίλησε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η συγκάλυψη και οι ισχυρισμοί για το παρελθόν

Μετά το έγκλημα, ο 43χρονος προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη. «Ξεκίνησα να σφουγγαρίζω, άλλαζα συνέχεια το νερό. Έβαζα αρωματικό και χλωρίνη αλλά έτρεχε πολύ αίμα», φέρεται να κατέθεσε. Αφού μάζεψε τα σπασμένα γυαλιά και το κούτσουρο, μίλησε με βιντεοκλήση με τη σύζυγό του στις 21:00 και μετά συνέχισε το καθάρισμα.

Γύρω στις 22:00 πέταξε το κινητό και τις κάρτες του θύματος, ενώ επιστρέφοντας έκανε χρήση κάνναβης, στην οποία απέδωσε τελικά την πράξη του: «Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Έκανα ένα τσιγάρο χασίς και σκεφτόμουν πού να πάω το πτώμα χωρίς να με πιάσει η αστυνομία». Το πρωί στις 06:00 μετέφερε τη σορό με καρότσι οικοδομής σε ένα χωράφι όπου έκανε εργασίες και την έθαψε.

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε κλείνοντας ότι είχε πολυετή σχέση με τη Σταυρούλα Λεβεντάκη, η οποία είχε συχνές εντάσεις λόγω των ελέγχων στο σπίτι, ενώ υποστήριξε ότι είχαν έρθει σε ερωτική επαφή και ότι εκείνη τον απειλούσε πως θα τον κατήγγειλε στη σύζυγό του για βιασμό.