Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στην εθνική οδό, στο ύψος του Ακραιφνίου Βοιωτίας, καθώς η δασική φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οι φλόγες έφτασαν κοντά στο οδόστρωμα.

Σε βίντεο που δημοσιεύει το LamiaReport, φαίνονται φορτηγό και ΙΧ να περνούν από το σημείο την τελευταία στιγμή, ενώ οι φλόγες έχουν κατέβει προς την εθνική οδό, δημιουργώντας εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 15:00 στην περιοχή του Ακραιφνίου, με τους ισχυρούς ανέμους να δυσκολεύουν σημαντικά το έργο της κατάσβεσης και να σπρώχνουν το μέτωπο προς την εθνική οδό.

Διακόπηκε η κυκλοφορία στην εθνική οδό

Λόγω της πυρκαγιάς και της επικινδυνότητας στο σημείο, η κυκλοφορία διακόπηκε και τα οχήματα εξυπηρετούνταν από παραδρόμους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, η κίνηση γινόταν από το 90ό χλμ., στον Ανισόπεδο Κόμβο Θηβών, έως το 115ο χλμ., στον Ανισόπεδο Κόμβο Κάστρου, και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από και προς Αθήνα.

Οι οδηγοί κλήθηκαν να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, καθώς η κατάσταση στο οδικό δίκτυο παρέμενε δύσκολη όσο οι φλόγες απειλούσαν την περιοχή.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν μεγάλη, καθώς το μέτωπο πήρε γρήγορα διαστάσεις.

Στην επιχείρηση έλαβαν εντολή να συμμετάσχουν 118 πυροσβέστες, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 27 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 11 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είχε ρόλο συντονισμού.

Η ενίσχυση των δυνάμεων κρίθηκε αναγκαία λόγω των ισχυρών ανέμων, αλλά και επειδή υπήρχε κίνδυνος το μέτωπο να κινηθεί προς κατοικημένη περιοχή.

Ήχησε το 112 στο Ακραίφνιο

Λίγο νωρίτερα ήχησε και το 112, καλώντας τους κατοίκους του Ακραιφνίου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Το μήνυμα εστάλη καθώς, εκτός από το μέτωπο που απειλούσε την εθνική οδό, υπήρχε ανησυχία και για δεύτερο μέτωπο που θα μπορούσε να κινηθεί προς το χωριό.

Παράλληλα, με απόφαση του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι υπηρεσίες της ΠΕΠΥΔ Στερεάς Ελλάδας τέθηκαν σε Γενική Επιφυλακή, λόγω των πυρκαγιών που βρίσκονταν σε εξέλιξη στην περιοχή.

Είχε προηγηθεί φωτιά στον Ελεώνα Θηβών

Η μεγάλη κινητοποίηση ήρθε λίγη ώρα μετά τον έλεγχο άλλης πυρκαγιάς που είχε ξεσπάσει νωρίτερα στον Ελεώνα Θηβών.

Η διαδοχική εκδήλωση πυρκαγιών στη Βοιωτία, σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους, προκάλεσε αυξημένη ανησυχία στις αρχές, που έριξαν μεγάλο βάρος στην αποτροπή επέκτασης της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές και στο κλείσιμο επικίνδυνων σημείων του οδικού δικτύου.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή και να ενημερώνονται για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις πριν από κάθε μετακίνηση.