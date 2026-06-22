Σε εξέλιξη βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Δευτέρας 22 Ιουνίου σε δασική έκταση στο Ακραίφνιο Βοιωτίας.

Η Εθνική Οδός άνοιξε λίγα λεπτά πριν από τις 8 το βράδυ, καθώς νωρίτερα, όπως είχε μεταδώσει το lamiareport εξαιτίας αυτού του μετώπου, είχε κλείσει. Σύμφωνα με την Αστυνομία η κυκλοφορία των οχημάτων στο ρεύμα προς Αθήνα εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου (115η χ/θ) έως τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών (90ή χ/θ), στο ρεύμα προς Λαμία, η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται από τον ανισόπεδο κόμβο Θηβών (90ή χ/θ) έως τον ανισόπεδο κόμβο Κάστρου (115η χ/θ).

Τα εναέρια μέσα που επιχειρούν δίνουν μάχη με τον χρόνο για να προλάβουν να θέσουν το μέτωπο υπό έλεγχο πριν πέσει το φως και αναγκαστούν να τεθούν εκτός μάχης, προσπαθώντας να κάνουν πιο εύκολο το έργο των επίγειων δυνάμεων.

Λίγο πριν τις 16:00 εστάλη μήνυμα από το 112 σε όσους βρίσκονται στην περιοχή, καλώντας τους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Ακραίφνιο της Περιφερειακής Ενότητας Βοιωτίας. Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», ανέφερε το μήνυμα.

Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής έχουν ενισχυθεί σημαντικά, καθώς η φωτιά καίει σε δασική έκταση και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσκολεύουν το έργο της κατάσβεσης.

Σύμφωνα με την ενημέρωση, στο σημείο επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 22 οχήματα και 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων.

Από αέρος συνδράμουν 10 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα έχει αναλάβει συντονιστικό ρόλο.

Οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες σε Αττική και Στερεά Ελλάδα έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στον Ελεώνα Θήβας

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής, οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει σε γεωργική έκταση στον Ελεώνα Θήβας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 13:25 και, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, δεν απείλησε κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 37 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, ενώ από αέρος συνδράμουν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.