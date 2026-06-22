Μεγάλη κινητοποίηση των επίγειων και εναέριων δυνάμεων της Πυροσβεστικής βρίσκεται σε εξέλιξη το απόγευμα της Δευτέρας, μετά από σοβαρή πυρκαγιά που ξέσπασε στην περιοχή της Περαίας στη Θεσσαλονίκη, στον οικισμό Τσαΐρια.



Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα ανησυχητική, καθώς οι πυκνοί μαύροι καπνοί έχουν καλύψει τον ουρανό και είναι ορατοί από σχεδόν ολόκληρη την πόλη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους.

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:10, καίγοντας συσσωρευμένα σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση. Εξαιτίας των εύφλεκτων υλικών, το πύρινο μέτωπο πήρε γρήγορα διαστάσεις, με αποτέλεσμα να σημάνει άμεσος συναγερμός στις Αρχές.



Στο σημείο έσπευσαν και επιχειρούν 31 πυροσβέστες με εννιά οχήματα, καθώς και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος που δίνει μάχη με τις φλόγες.

Για την κατάσβεση σηκώθηκαν άμεσα δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού από αέρος.



Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης και της τοξικότητας του καπνού που κατευθύνεται προς την Περαία, ενεργοποιήθηκε η υπηρεσία επειγουσών ειδοποιήσεων 112.



Το μήνυμα καλεί τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους, διατηρώντας τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών τους ερμητικά κλειστά, ώστε να προστατευτούν από την αποπνικτική ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το Voria.gr

Οι επόμενες ώρες είναι κρίσιμες για τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς. Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σε περιοχή του δήμου Θερμαϊκού Θεσσαλονίκης. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο τμήμα, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 22, 2026

Καλύτερη η εικόνα από τη φωτιά στα Τσαΐρια ενώ ξεκίνησαν οι έρευνες για εμπρησμό

Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση με τη φωτιά που ξέσπασε στα Τσαΐρια Περαίας στη Θεσσαλονίκη. Οι επίγειες και εναέριες δυνάμεις κατάφεραν να οριοθετήσουν το μέτωπο, ενώ ευτυχώς δεν έχουν αναφερθεί ζημιές σε σπίτια ή υποδομές της περιοχής.

Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την πλήρη κατάσβεση, την ώρα που ειδικό κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) έχει πιάσει ήδη δουλειά, διενεργώντας εξονυχιστική έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.