Με ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Εξωτερικών εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του προς το Ισραήλ για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, με προορισμό τη Ραμάλα.

Η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ

Εκφράζουμε τη δυσαρέσκειά μας προς τις ισραηλινές Αρχές για την απαγόρευση εισόδου και την απέλαση Ελλήνων πολιτών, εκπροσώπων εργατικών σωματείων, οι οποίοι είχαν τελικό προορισμό τη Ραμάλα, κατόπιν πρόσκλησης της παλαιστινιακής πλευράς.

Οι εν λόγω Έλληνες πολίτες είχαν τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις για την είσοδό τους στη χώρα και είχαν δηλώσει το σκοπό του ταξιδιού τους στις Αρχές.