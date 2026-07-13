Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι το κόμμα θα συνεχίσει την «συντεταγμένη του πορεία» προς τις εκλογές, παρά το «τσουνάμι» παραιτήσεων που προηγήθηκε, ενώ ήδη καταστρώνονται σχέδια των υποψηφίων που θα διεκδικήσουν την προεδρία.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ συνεχίζει τη συντεταγμένη του πορεία», ανέφερε η απόφαση της Πολιτικής Γραμματείας, προσθέτοντας:

«Η σύγχρονη Αριστερά και το πρόγραμμά της είναι η απάντηση στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας.

Η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής της 11ης Ιουλίου ήταν μία τομή στη μέχρι τώρα πορεία μας. Θα είμαστε παρόντες και παρούσες στην εκλογική μάχη, εφαρμόζοντας τις αποφάσεις του 5ου συνεδρίου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, ως κόμμα της σύγχρονης Αριστεράς, μπαίνει στη μάχη με το προγραμματικό, ιδεολογικό οπλοστάσιό του, με το πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό της Αριστεράς, με τη βαριά κληρονομιά της ιστορίας μας, αλλά και της διακυβέρνησης 2015 – 2019.

Το ερχόμενο Σάββατο κλείνει ο κύκλος της ασάφειας. Οι επόμενες μέρες θα είναι η απαρχή μιας νέας αναγκαίας ενότητας και των αριστερών δυνάμεων».

Ο Παύλος Πολάκης μιλώντας σε δημοσιογράφους ξεκαθάρισε ότι θα είναι υποψήφιος για πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με πληροφορίες του Newsbeast να αναφέρουν ότι απέναντί του θα βρεθεί η Ρένα Δούρου.

«Συνεχίστηκε η Πολιτική Γραμματεία για να οργανώσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη διαδικασία για την Κεντρική Επιτροπή του επικείμενου Σαββάτου, που είναι η διακοπή της συνεδρίασης της προηγούμενης εβδομάδας. Η πλειοψηφία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής που ήρθαν προχτές και αποφάσισαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι “παρών” στις επόμενες εκλογές, ηγούμενος με το πρόγραμμά του που θα απαντά στις ανάγκες της λαϊκής πλειοψηφίας», είπε ο Παύλος Πολάκης.

«Ξεκίνησε μια διαδικασία ενημέρωσης, ανάδειξης καθηκόντων και συμπλήρωσης των κενών θέσεων και βέβαια δρομολόγησης των κοινοβουλετικών διαδικασιών. Έχουν να κάνουν με τη γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, την επαναφορά μου στην Κοινοβουλευτική και μετά τη σύγκλιση για την εκλογή νέου προέδρου από τους βουλευτές που θα παραμείνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Το κόμμα μας έχει το απόθεμα σε στελέχη»

Μετά το τέλος της συνεδρίασης ο Νίκος Παππάς, εξερχόμενος των γραφείων του κόμματος δήλωσε ότι οι παραιτήσεις δεν είναι μια ευχάριστη συνθήκη,τονίζοντας πως το Σάββατο τελειώνει η περίοδος ασάφειας για τον ΣΥΡΙΖΑ.

Επίσης, σημείωσε ότι «το κόμμα μας έχει το απόθεμα σε στελέχη, σε πρόγραμμα, σε ιδέες, σε τρόπο οργάνωσης για να ξαναπρωταγωνιστήσει και να επηρεάσει τον εκλογικό χάρτη».

«Θα είμαστε παρόντες με όσους θέλουν και όσους μπορούν να χτίσουμε μια ανταγωνιστική αριστερή και προοδευτική συμμαχία», είπε μεταξύ άλλων στις δηλώσεις που έκανε.