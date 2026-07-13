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«Ξεχάστε τις εκλογές»

Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή πηγή της στήλης βρέθηκε σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα σύναξη, πάρτι θα το έλεγα, στα νότια της Αττικής. Εκεί δίπλα στη θάλασσα, χαλαρά με ποτό, στην παρέα ήταν ορισμένοι οικονομικοί παράγοντες, άνθρωποι των ΜΜΕ, αλλά και υπουργοί. Ένας εξ αυτών με καλή γνώση των συζητήσεων στα ενδότερα του Μεγάρου Μαξίμου είπε στην παρέα ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρά τα όσα λέγονται δεν έχει σκοπό να κάνει εκλογές στα τέλη του Σεπτεμβρίου. Ο πρωθυπουργός έχει πλάνο για την άνοιξη του 2027 και όσο πιο κοντά γίνεται στον χρόνο ανάληψης της προεδρίας της ΕΕ από την Ελλάδα, μια εξέλιξη που θα την αξιοποιήσει από κάθε πλευρά.

Τα εκλογικά ορόσημα

Την ίδια ώρα θα πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δέχεται διαρκώς εισηγήσεις για πρόωρες κάλπες για πολλούς λόγους. Ο ένας είναι ότι οι περισσότεροι βασικοί πολιτικοί του αντίπαλοι -πλην του ΠΑΣΟΚ- δεν είναι έτοιμοι. Και αυτό είναι ένα επιχείρημα όπως μου έλεγε έμπειρος κοινοβουλευτικός που δεν μπορείς να προσπεράσεις εύκολα. Αν τελικά πάρει τη μεγάλη απόφαση ο πρωθυπουργός, τότε οι πιθανότερες ημερομηνίες είναι η 27η Σεπτεμβρίου και η 4η Οκτωβρίου. Τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι νωπά και μάλιστα αν κάποια από αυτά είναι άμεσα εφαρμόσιμα και όχι από 01/01/2027 ακόμα καλύτερα. Γιατί όπως μου είπε ο ίδιος έμπειρος κοινοβουλευτικός, οι πολίτες ψηφίζουν όχι με βάση τα προγράμματα αλλά με όρους τσέπης και καθημερινότητας.

Η εξωτερική πολιτική και το ερώτημα που αναζητά απάντηση

Νομίζω πως κάποια στιγμή πρέπει να δοθεί μια πειστική απάντηση στο ερώτημα που θέτει συνεχώς ο Παύλος Μαρινάκης καλώντας κάποιον να απαντήσει πού και σε τι ακριβώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της ΝΔ έχουν υπαναχωρήσει έναντι των πάγιων ελληνικών θέσεων και των λεγόμενων «κόκκινων γραμμών» έναντι της Τουρκίας. Ένα ερώτημα που απευθύνεται σε όλη την αντιπολίτευση -εντός και εκτός Βουλής- που μέχρι τώρα δεν έχει απαντηθεί με συγκεκριμένα στοιχεία που να μπορούν να σταθούν απέναντι στα πεπραγμένα των τελευταίων 7 ετών, αρχής γενομένης από την υβριδική επίθεση στον Έβρο το 2020 και την αντιμετώπισή της από την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το επανέλαβε και χθες ο Π. Μαρινάκης σε συνέντευξή του υπενθυμίζοντας όλα όσα έχουν γίνει – εξοπλιστικά προγράμματα για την αμυντική θωράκιση με F35, RAFALE, εκσυγχρονισμό F16, Belharra, drones, αμυντικό θόλο και συμφωνίες όπως ΑΟΖ με Ιταλία και Αίγυπτο, θαλάσσιοι χωροταξικοί χάρτες, ενεργειακές συμφωνίες για τη διπλωματική θωράκιση. Τι από αυτά είχε γίνει στο παρελθόν αναρωτιέται ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά απάντηση ακόμη δεν παίρνει από τους -κυρίως εκ δεξιών- επικριτές.

Ο κωμικοτραγικός ΣΥΡΙΖΑ

Πάμε τώρα στα όσα κωμικοτραγικά έγιναν στον ΣΥΡΙΖΑ το περασμένο Σάββατο που δεν τιμάνε καθόλου το κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα πριν από λίγα χρόνια και μάλιστα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Ήταν πρωτοφανείς καταστάσεις, με μια συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που για άλλους έγινε και για άλλους δεν έγινε και αλληλοκατηγορίες σε μια περίοδο που ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϋλώνεται σε απευθείας σύνδεση.

Η επιστροφή Πολάκη

Κεντρικό πρόσωπο των ημερών είναι ο Παύλος Πολάκης μετά την παραίτηση του Σωκράτη Φάμελλου από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Στην Κεντρική Επιτροπή υπήρξε απόφαση, η πλειοψηφία δεν την αναγνωρίζει, για επιστροφή του Π. Πολάκη στην Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ. Πώς θα γίνει αυτό; Μου λένε ότι ο προεδρεύων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας στην παρούσα φάση, διότι ούτε πρόεδρος υπάρχει, ούτε γραμματέας της Κ.Ο. μετά την παραίτηση και του Διονύση Καλαματιανού, μετά από αυτή του Σωκράτη Φάμελλου, Θεόφιλος Ξανθόπουλος, έχει κάνει κάποιες επαφές με το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.

Ο ρόλος Ξανθόπουλου

Ο Θ. Ξανθόπουλος, ως πρώτος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος που προεδρεύει προσωρινά και ως δικηγόρος (ήταν και πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Δράμας) ανέλαβε τις επαφές για να δουν πώς θα γίνει ομαλά η επιστροφή του Π. Πολάκη. Έμαθα ότι έχει βρεθεί η φόρμουλα, διότι σύμφωνα με τον Κανονισμό την ένταξη στην Κ.Ο. την ανακοινώνει ο εκάστοτε πρόεδρός της και στον ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

Απαρτία μέσω zoom

Να γυρίσω όμως στην συνεδρίαση της Κ.Ε. που έγινε σε ξενοδοχείο της πλατείας Καραϊσκάκη το Σάββατο το πρωί. Το κόμμα επίσημα ανακοίνωσε ότι συνεδρίαση της Κ.Ε. δεν υπάρχει, αλλά θα γίνει Πολιτική Γραμματεία αύριο που θα αποφασίσει τον οδικό χάρτη για την εκλογή προέδρου και βέβαια πότε θα συνεδριάσει η Κ.Ε. Όμως ο Π. Πολάκης συγκέντρωσε τους δικούς του το Σάββατο το πρωί στο ξενοδοχείο και εκεί βρέθηκαν και άνθρωποι του Νίκου Παππά και της Ρένας Δούρου. Αν και αρχικά δεν υπήρχε απαρτία, τελικά μετά από περίπου δύο ώρες μεταδόθηκε πως βρέθηκε μέσω συμμετοχής στην Κ.Ε. μελών με την εφαρμογή zoom. Η μειοψηφία να λέει πως υπάρχει απαρτία και η πλειοψηφία να μεταδίδει πως δεν υφίσταται συνεδρίαση παρά μόνο μια σύναξη μελών και στελεχών και κάποιων βουλευτών.

Απαγόρευση εισόδου

Πολύ μπούλινγκ υπέστη από μέλη της Κ.Ε. η αναπληρώτρια γραμματέας, Αναστασία Σαπουνά, για αυτή την κατάσταση. Η πλευρά Πολάκη και Παππά που είναι διακριτές πλέον την εγκάλεσαν για τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Μάλιστα έμαθα ότι η ίδια έδωσε εντολή να απαγορευτεί η είσοδος στα γραφεία του κόμματος στην Κουμουνδούρου σε στελέχη των ομάδων Παπά και Πολάκη.

Σπρωξίδια και ένταση

Και δεν ήταν μόνο το μπούλινγκ έμαθα ότι και δημοσιογράφος που ήταν κοντά στον Σωκράτη Φάμελλο υπέστη λεκτική επίθεση και, όπως είδε καλή πηγή, τον έσπρωξαν με ένταση το πρωί της Παρασκευής στα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από αυτό το επεισόδιο που δεν έγινε γνωστό, υπονοούμενα για επεισόδιο άφησε και ο βουλευτής και εκπρόσωπος του κόμματος, Χρήστος Γιαννούλης.

Η συμβιβαστική πρόταση

Για να υπάρξει άρση του αδιεξόδου, ο Θ. Ξανθόπουλος που ήταν παρών κατέθεσε μια συμβιβαστική πρόταση. Να γίνει συνεδρίαση της Κ.Ε. το προσεχές Σαββατοκύριακο 18 και 19 Ιουλίου, ώστε να συζητηθεί κανονικά τι θα γίνει από εδώ και πέρα και συντεταγμένα το κόμμα να προχωρήσει.

Πολάκης ή Δούρου

Η επιστροφή Πολάκη στην Κ.Ο. θα σημάνει όμως και την έναρξη της εκλογικής διαδικασίας για το ποιος θα ηγηθεί του κόμματος. Ο πρώην υπουργός θέλει να επιστρέψει και σήμερα στην Κ.Ο., γιατί θα υπάρξει επιτάχυνση των διαδικασιών και ενδέχεται έως την Πέμπτη να έχει εκλεγεί επικεφαλής της Κ.Ο., διότι για να υπάρξει εκλογή προέδρου του κόμματος θα πάρει χρόνο, επειδή είναι εκλογή από τη βάση και αυτό σημαίνει πως θα φθάσουμε το φθινόπωρο. Απέναντι στον Π. Πολάκη θα είναι η Ρένα Δούρου που ετοιμάζεται εντός των επομένων ωρών να ανακοινώσει πως θα είναι υποψήφια.

Το δίδυμο Παππά – Δούρου

Μου είπε καλή πηγή ότι η εκλογή Ρένας Δούρου θα σημάνει και ρόλο σημαντικό στον Νίκο Παππά. Όταν ρώτησα ποιος μπορεί να είναι αυτός ο ρόλος, μου ειπώθηκε ότι ο Ν. Παππάς ενδέχεται να είναι ο νέος γραμματέας του κόμματος στην προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει το εισιτήριο για τη Βουλή, μια πολύ δύσκολη υπόθεση όπως έχει εξελιχθεί.

Το τηλεφώνημα Φάμελλου στον Τσίπρα

Η στήλη σάς είχε ενημερώσει καιρό τώρα για τις προσπάθειες του Σωκράτη Φάμελλου να υπάρξει επικοινωνία με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό να αρνείται οποιαδήποτε συζήτηση για ευνόητους λόγους. Αυτό έγινε τελικά το πρωί της περασμένης Πέμπτης, όταν είχε αποφασίσει ο Σ. Φάμελλος να παραιτηθεί από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ. Καλή πηγή είπε στη στήλη ότι ο Σ. Φάμελλος τηλεφώνησε στον Αλ. Τσίπρα που εξήγησε τι θα κάνει, προσπάθησε να διερευνήσει εάν υπάρχει αλλαγή στάσης του έναντι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κατάλαβε ότι ο πρώην πρωθυπουργός δεν θέλει καμία εμπλοκή και έτσι αποφάσισε να προχωρήσει.

Έρχονται δέκα με δώδεκα ανεξαρτητοποιήσεις

Στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος αναμένεται να βρεθεί για ακόμα μία φορά αυτή την εβδομάδα ο ΣΥΡΙΖΑ, με τις παρασκηνιακές διεργασίες να παίρνουν φωτιά και να προμηνύουν ραγδαίες εξελίξεις. Παρά το γεγονός ότι πολλοί ασχολούνται στην εσωκομματική μονομαχία της Κουμουνδούρου και στο πολυσυζητημένο δίδυμο του Παύλου Πολάκη με τη Ρένα Δούρου, το πραγματικό δράμα για τον ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται πως κρύβεται αλλού. Το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ημερών δεν αφορά το ποιος θα είναι ο επόμενος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά το πόσοι θα ανεξαρτητοποιηθούν τις επόμενες ημέρες από την πλατεία Κουμουνδούρου. Προσέξετε, δεν σας αναφέρω παραιτήσεις από το κομματικό αξίωμα, αλλά ανεξαρτητοποιήσεις που θα επηρεάσουν άμεσα και την Κ.Ο. Και δεν σας μιλάω για δύο ή τρία μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για μια οργανωμένη έξοδο που ενδέχεται να αγγίξει ακόμα και τον διψήφιο αριθμό – δηλαδή δέκα με δώδεκα βουλευτές.

Το Εθνικό Συμβούλιο του Τσίπρα

Και να πάω τώρα στο Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ που απ’ ό,τι έμαθα θα ανακοινωθεί σήμερα το πρωί. Ουσιαστικά είναι η Κεντρική Επιτροπή του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα και αριθμεί 400 μέλη. Εκεί έμαθα θα συμμετέχουν πρόσωπα όπως ο Πέτρος Κόκκαλης, ο συνεργάτης του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, ο Κωστής Δήμτσας, ο δημοσιογράφος Θανάσης Καρτερός, ο επιχειρηματίας ιδρυτής της Apivita, Νίκος Κουτσιανάς, ο πρώην υποδιοικητής της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας (ενεργό ρόλο στη σύλληψη της 17 Ν), Φώτης Παπαγεωργίου, ο επικοινωνιολόγος, Δημήτρης Τζιώτης, που κάποτε ήταν και υποψήφιος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο ηθοποιός, Αιμίλιος Χειλάκης, ο πρώην αρχηγός ΑΓΕΘΑ, Χρήστος Χριστοδούλου, κ.ά.

ΠΑΣΟΚ on air

Και να πάω τώρα στο ΠΑΣΟΚ που προσπαθεί να σηκώσει κεφάλι και να βελτιώσει τη θέση του τη στιγμή που η ΕΛΑΣ έχει καρπωθεί τη δεύτερη θέση. Μου έλεγαν ότι υπάρχει ικανοποίηση για την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη την περασμένη Παρασκευή στην Ώρα του Πρωθυπουργού στη Βουλή και στην αναμέτρησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη για το θέμα της ακρίβειας. Και μάλιστα έμαθα ότι θα γίνουν και στοχευμένες κινήσεις με περιοδείες για να αναδείξουν συγκεκριμένα ζητήματα που αφορούν ειδικές ομάδες, όπως π.χ. την 13η σύνταξη για τους συνταξιούχους ή την πρόταση για την τετραήμερη εργασία. Ειδικά για την τελευταία πρόταση χθες βράδυ το ΠΑΣΟΚ ξεκίνησε και vidcast με τίτλο ΠΑΣΟΚ on air και στο πρώτο επεισόδιο για την τετραήμερη εργασία μίλησαν ο εκπρόσωπος του κόμματος και εργατολόγος, Κώστας Τσουκαλάς, και ο βουλευτής, Παύλος Χρηστίδης.

Μεταγραφή από ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ

Βλέπω ότι έχουν πέραση τα στελέχη και οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικότερα σε αυτούς που κάνουν διεύρυνση. Και συγκεκριμένα αμφίπλευρη διεύρυνση. Αναφέρομαι βέβαια στη Χαριλάου Τρικούπη που έμαθα ότι κλείδωσε τον πρώην βουλευτή του νομού Σερρών με τον ΣΥΡΙΖΑ, Λευτέρη Αβραμάκη. Μια υποψηφιότητα που αποτελεί ένα μέρος ενός ευρύτερου κύματος πρώην βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, όπως της Ολυμπίας Τελιγιορίδου για την οποία σας είχε ενημερώσει η στήλη. Παρά την πορεία του στον ΣΥΡΙΖΑ, τα πρώτα του πολιτικά βήματα του Αβραμάκη έγιναν στον χώρο του ΠΑΣΟΚ, καθώς υπήρξε μέλος της ΠΑΣΠ, της ΠΑΣΚΕ και του κόμματος μέχρι το 2011.

Αναστολή στα σφυριά για τα ακίνητα Πετζετάκι

Σε αναστολή τέθηκαν τελικά και κατά πληροφορίες που έχω στη διάθεσή μου οι δύο πλειστηριασμοί που είχαν προγραμματιστεί σε βάρος του άλλοτε κραταιού βιομηχάνου, Γεωργίου Πετζετάκι. Ο Πετζετάκις καινοτόμησε για πολλά χρόνια στην κατασκευή πλαστικών σωλήνων, με ισχυρή παρουσία σε εξαγωγές. Επισπεύδουσα ήταν η Cepal και στο επίκεντρο βρίσκονταν δύο ιδιοκτησίες στο Καβούρι, με τιμές πρώτης προσφοράς 192.600 ευρώ και 138.000 ευρώ. Δεν είναι η πρώτη φορά που περιουσιακά στοιχεία της οικογένειας Πετζετάκι βρίσκονται αντιμέτωπα με τη διαδικασία των πλειστηριασμών. Τον Ιούνιο του 2023 είχε αλλάξει χέρια διαμέρισμα του Γιώργου Πετζετάκι στην Άνω Βούλα, ενώ το 2024 εκποιήθηκε ακίνητο της εταιρείας στο Ηράκλειο Κρήτης. Παρά την προσωρινή αναστολή, οι πλειστηριασμοί επανέφεραν στο προσκήνιο την πορεία ενός από πιο ισχυρά -κάποτε- βιομηχανικά ονόματα της χώρας.

Deal από τον Δημήτρη Προκοπίου

Μία κίνηση που πέρασε κάτω από τα φώτα άκουσα ότι έκανε η Centrofin Management του Δημήτρη Προκοπίου, επίσης εφοπλιστή και αδερφού του Γιώργου Προκοπίου, ενισχύοντας τον στόλο των δεξαμενόπλοιών της με ένα ολοκαίνουριο MR2, χωρίς να χρειαστεί να περιμένει το χρονοδιάγραμμα κάποιου ναυπηγείου. Η εταιρεία του Δημήτρη Προκοπίου προχώρησε πριν από μερικές εβδομάδες σε αγορά μέσω resale deal, αποκτώντας δηλαδή πλοίο που βρισκόταν ήδη υπό ναυπήγηση για λογαριασμό άλλου αγοραστή. Το κινεζικής κατασκευής δεξαμενόπλοιο έχει ήδη παραδοθεί και ταξιδεύει πλέον με τα χρώματα της Centrofin και το όνομα «Psara». Πρόκειται για πλοίο χωρητικότητας 50.600 dwt, κατασκευής 2026, το οποίο εντάσσεται στην κατηγορία των σύγχρονων MR2 tankers. Σε μία περίοδο όπου τα διαθέσιμα σύγχρονα πλοία είναι περιορισμένα και οι χρόνοι παράδοσης από τα ναυπηγεία παραμένουν μεγάλοι, τα resale deals αποτελούν για τους ισχυρούς Έλληνες εφοπλιστές έναν γρήγορο δρόμο για να προσθέσουν άμεσα χωρητικότητα. Και η Centrofin, όπως φαίνεται, δεν άφησε την ευκαιρία να πάει χαμένη.

Πόλος έλξης το The Ellinikon Sports Park

Περισσότερους από 300.000 επισκέπτες μαθαίνω από αρμόδια χείλη ότι αναμένεται να προσελκύσει έως το τέλος του 2026 το The Ellinikon Sports Park, το νέο πάρκο αθλητικών εγκαταστάσεων που προγραμματίζεται να λειτουργήσει από τις 20 Ιουλίου και μετά. Ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει το 1 εκατ. επισκέπτες το 2027, κατά τον πρώτο πλήρη χρόνο λειτουργίας των εγκαταστάσεων, και να αυξηθεί σταδιακά έως τα 5 εκατ. μέσα στην πρώτη πενταετία. Οι αθλητικές υποδομές αναπτύσσονται σε έκταση 287 στρεμμάτων, από τα οποία τα 115 στρέμματα διαμορφώνονται σε χώρους πρασίνου. Το σχέδιο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανοιχτό στίβο, γήπεδα ποδοσφαίρου, κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις και χώρους για διαφορετικά αθλήματα.

Νέα ενεργειακή κίνηση από την Ελλάκτωρ στην Ήπειρο

Νέα επένδυση στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ετοιμάζει, όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ μου, η Ελλάκτωρ. Στο τραπέζι βρίσκεται η ανάπτυξη αιολικού σταθμού εγκατεστημένης ισχύος 12,6 MW στη θέση «Τούρλα», στην Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων. Αυτή την περίοδο βρίσκεται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τη σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων να τίθεται προς έγκριση. Η κίνηση δείχνει ότι η Ελλάκτωρ συνεχίζει να εξετάζει νέες ενεργειακές τοποθετήσεις, παρά τις ευρύτερες ανακατατάξεις που έχουν προηγηθεί στον όμιλο. Το συγκεκριμένο project είναι περιορισμένης κλίμακας σε σχέση με μεγαλύτερες επενδύσεις του κλάδου, ωστόσο προσθέτει ένα ακόμα κομμάτι στο ενεργειακό χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. Το επόμενο κρίσιμο βήμα είναι η περιβαλλοντική έγκριση, η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την περαιτέρω ωρίμανση του αιολικού σταθμού και των συνοδών του έργων.

Η άγνωστη φάρμα Μπάκου και Καϋμενάκη

Μπορεί οι Δημήτρης Μπάκος και Γιάννης Καϋμενάκης να είναι γνωστοί για τις κινήσεις τους στη ναυτιλία, στην ενέργεια, στις κατασκευές και στα media, όμως στο επιχειρηματικό τους αποτύπωμα υπάρχει και μία δραστηριότητα αρκετά μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Πρόκειται για την Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, με έδρα τις Κολλίνες Αρκαδίας, η οποία δραστηριοποιείται στην κτηνοτροφία, στην παραγωγή γάλακτος και τυροκομικών προϊόντων. Η φάρμα εμφάνισε το 2024 κύκλο εργασιών 725,6 χιλ. ευρώ, μειωμένο κατά 9,1%, με τις πωλήσεις γάλακτος να αυξάνονται κατά 10,9% και να φτάνουν τις 373,9 χιλ. ευρώ. Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι, παρά τον σχετικά περιορισμένο τζίρο, η εταιρεία διαθέτει πολύ ισχυρή περιουσιακή βάση. Το ενεργητικό της ανέρχεται σε 14,74 εκατ. ευρώ, τα ίδια κεφάλαια σε 14,21 εκατ. ευρώ και ο τραπεζικός δανεισμός παραμένει μηδενικός. Την ίδια στιγμή, όμως, η χρήση έκλεισε με ζημίες 1,43 εκατ. ευρώ, ενώ οι συσσωρευμένες ζημίες ανήλθαν στα 12,64 εκατ. ευρώ. Οι μέτοχοι πάντως συνεχίζουν να στηρίζουν το εγχείρημα, καθώς εντός του 2024 πραγματοποιήθηκε αύξηση κεφαλαίου 1,9 εκατ. ευρώ και το 2025 ακολούθησαν νέες καταθέσεις 1,1 εκατ. ευρώ.