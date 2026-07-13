Την απόλυτο φρίκη κατήγγειλε πως έζησε μία 19χρονη τουρίστρια από τη Γερμανία που κάνει τις διακοπές της στην Κρήτη. Όπως ανέφερε η νεαρή έπεσε θύμα βιασμού τη Δευτέρα 6/7.

Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε ως καταγγελία στο Α.Τ. Χερσονήσου η 19χρονη στις 6 Ιουλίου γνώρισε έναν άνδρα σε κατάστημα διασκέδασης στη Χερσόνησο και στις πρώτες πρωινές ώρες την οδήγησε σε κατάλυμα της περιοχής, όπου, όπως υποστηρίζει, τη βίασε ενώ βρισκόταν σε κατάσταση που δεν της επέτρεπε να αντιδράσει. Μάλιστα, όπως είπε στους αστυνομικούς, λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε έξω από το νυχτερινό κατάστημα από φίλη της, σε κατάσταση αναισθησίας.

Η 19χρονη, όπως μεταδίδει το creta24.gr περιέγραψε τα χαρακτηριστικά του δράστη στην Αστυνομία την ίδια ημέρα, εξετάστηκε από ιατροδικαστή. Ωστόσο, σύμφωνα με τα όσα ισχυρίζεται η πλευρά της, χρειάστηκε να περάσουν δύο 24ωρα ώστε να ενεργοποιηθούν οι Αρχές της περιοχής, να αναζητηθούν μάρτυρες, να ειδοποιηθεί για κατάθεση η φίλη, να ληφθεί υλικό από κάμερες και όσα απαιτούνται ως προανακριτική έρευνα. Μάλιστα, η καταγγέλλουσα φέρεται να αναγνώρισε σε σχετικό βίντεο τον άνδρα που καταγγέλλει ως δράστη.

Άφαντος ο δράστης

Οι Αρχές έχουν στη διάθεσή τους εικόνα του υπόπτου και συνεχίζουν την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από την ευρύτερη περιοχή, με στόχο την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του.

Η 19χρονη βρίσκεται σε τραγική σωματική και ψυχολογική κατάσταση, έχει επιστρέψει στη Γερμανία, ενώ η οικογένειά της εμφανίζεται δυσαρεστημένη από την εξέλιξη της έρευνας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ρεπορτάζ, υπήρξε επικοινωνία με τον Πρόξενο της Γερμανίας στο Ηράκλειο, τον Γιώργο Καλουτσάκη, ενώ στην υπόθεση φέρεται, έπειτα από αίτημα, να έχουν εμπλακεί τα τελευταία 24ωρα και οι γερμανικές Αρχές.

Όπως αναφέρουν πηγές από την Αστυνομία, οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό του φερόμενου δράστη, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.