Εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση του 20χρονου από το Άργος. Ο νεαρός που δέχτηκε πυροβολισμούς από αστυνομικούς δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και έτσι το κατηγορητήριο για τους δύο ένστολους αλλάζει.

Ο 20χρονος ο οποίος άνηκε στο φάσμα του αυτισμού πέθανε τα ξημερώματα της Κυριακής (12/07) εξαιτίας της βαριάς κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που είχε υποστεί από τη σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι.

Όπως χαρακτηριστικά επεσήμανε το πρωί της Δευτέρας 13/7 στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η δίωξη σε βάρος των αστυνομικών θα τροποποιηθεί σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

«Αρνούμαστε τον ενδεχόμενο δόλο. Πυροβολήσαμε για εκφοβισμό. Δεν θέλαμε να τον σκοτώσουμε ούτε καν να τον τραυματίσουμε. Ήταν η κακιά στιγμή. Είμαστε μετανιωμένοι», ανέφεραν οι δύο αστυνομικοί στην απολογία τους. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί τους δεν έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα και πήραν τον δρόμο για τις φυλακές, όπως επεσήμανε η Κωνσταντία Δημογλίδου.

«Θα τροποποιηθεί και η δίωξη σε βάρος των αστυνομικών, οι οποίοι, με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία και έχει παραδώσει στη δικαιοσύνη, έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά την απολογία τους. Υπάρχει σε εξέλιξη και η ΕΔΕ σε βάρος τους, ενώ έχουν ήδη τεθεί σε διαθεσιμότητα», είπε.

«Θα έπρεπε να έχουν προβλέψει πριν κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή να αφαιρέσουν ζωή»

«Θα έπρεπε να έχουν προβλέψει πριν κάνουν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, ότι θα μπορούσαν να τραυματίσουν σοβαρά ή να αφαιρέσουν τη ζωή, όπως εξελίχθηκε δυστυχώς, ενός ανθρώπου», συμπλήρωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ.

«Έχει πολύ μεγάλη σημασία να ξεκαθαρίσει, όταν ολοκληρωθεί η βαλλιστική εξέταση, καθώς θα πρέπει να γνωρίζουμε ποιο όπλο χρησιμοποιήθηκε, ποια πυρά έφυγαν από κάθε όπλο. Είναι πολύ σημαντικό και για τους δύο κατηγορούμενους στη συνέχεια. Ποιος τελικά είναι αυτός που τραυμάτισε τον άνθρωπο αυτό, πώς χρησιμοποιήθηκε ο οπλισμός, αν δικαιολογούνταν – άλλωστε, ξαναλέω, η κατηγορία έχει να κάνει με ενδεχόμενο δόλο, κάτι το οποίο σημαίνει για τη δικαιοσύνη ότι έπρεπε να προβλέψουν ότι θα μπορούσαν να έχουν τραυματίσει με τέτοιον τρόπο έναν πολίτη, στη συγκεκριμένη περίπτωση τον 20χρονο», δήλωσε κλείνοντας.