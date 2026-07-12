Νέα ερωτήματα προκύπτουν γύρω από την υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε ως αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό ενός 20χρονου. Την ίδια ώρα, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ που απολογήθηκαν ενώπιον της ανακρίτριας Ναυπλίου κρίθηκαν προφυλακιστέοι.

Ο 20χρονος νοσηλευόταν διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΚΑΤ, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και τα ξημερώματα της 12ης Ιουλίου υπέκυψε στα τραύματά του.

Σε βάρος των δύο αστυνομικών έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, σχετικά με τους πυροβολισμούς που οδήγησαν στον θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού.

Στο μεταξύ, το Star παρουσίασε εικόνα από τη μαγνητική τομογραφία του εγκεφάλου του 20χρονου, στην οποία διακρίνεται το βλήμα που φέρεται να προήλθε από όπλο αστυνομικού της ΟΠΚΕ και έχει σφηνωθεί στο κρανίο του.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα, η δικηγόρος της μητέρας του 20χρονου, Μαρία Σφέτσου, ανέφερε στο κανάλι:

«Από την εικόνα που μας δίνει η τομογραφία δεν προκύπτει πως (η σφαίρα) είναι από εξοστρακισμό γιατί είναι ολόκληρη. Δεν φαίνεται να είναι κάποιο τμήμα της. Συνάγεται βασίμως και ευθέως πως είναι ευθεία η βολή».

Παράλληλα, παρουσιάστηκε και ιατρική γνωμάτευση από το Θριάσιο Νοσοκομείο, όπου είχε μεταφερθεί αρχικά ο νεαρός μετά την καταδίωξη. Στο έγγραφο γίνεται λόγος για την ύπαρξη ξένου σώματος, το οποίο περιγράφεται ως «ομοιάζον με βλήμα μετωπιαία δεξιά».

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησαν οι Αρχές στο σημείο του περιστατικού εντοπίστηκαν συνολικά 13 κάλυκες.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., στην κατοχή του 20χρονου βρέθηκε αεροβόλο όπλο, το οποίο έχει κατασχεθεί και πρόκειται να εξεταστεί από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών. Καθοριστικής σημασίας θεωρείται η βαλλιστική εξέταση, η οποία αναμένεται να δείξει εάν οι πυροβολισμοί των αστυνομικών ήταν προειδοποιητικοί ή πραγματοποιήθηκαν με ευθεία βολή.