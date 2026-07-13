Στη σύλληψη ενός 19χρονου Αιγύπτιου προχώρησαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., μετά από καταγγελία ότι επιχείρησε να βιάσει μία 14χρονη μαθήτρια στις τουαλέτες εμπορικού κέντρου στο Μαρούσι.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 23:00 το βράδυ της Κυριακής, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία, ο νεαρός Αιγύπτιος μπήκε στις γυναικείες τουαλέτες με σκοπό να ικανοποιήσει τις αρρωστημένες διαθέσεις του. Εκείνη τη στιγμή, στις τουαλέτες ήταν μία 14χρονη μαθήτρια, η οποία μόλις τον είδε έβαλε τις φωνές, με τον 19χρονο να βγάζει τα ρούχα του και να επιχειρεί να τη βιάσει, με το ανήλικο κορίτσι να καταφέρνει να διαφύγει τρέχοντας.

Στην είσοδο του εμπορικού κέντρου υπήρχαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., στους οποίους η 14χρονη ζήτησε βοήθεια και υπέδειξε το άτομο που επιχείρησε να τη βιάσει στις τουαλέτες. Μετά από πεζή καταδίωξη, ο νεαρός Αιγύπτιος ακινητοποιήθηκε στο πάρκινγκ του εμπορικού κέντρου, όπου και συνελήφθη.

Από εκεί οδηγήθηκε στο Τ.Δ.Ε.Ε. Αμαρουσίου, όπου σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα βιασμού και τον λόγο πλέον για την ποινική του μεταχείριση έχει η δικαιοσύνη.