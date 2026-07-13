Στα κινητά των 3 συλληφθέντων για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα τη δολοφονία της μητέρας της, Βάγιας, ψάχνουν στοιχεία οι Αρχές.

Για την υπόθεση μίλησε το πρωί της Δευτέρας 13/7 στο Mega η Κωνσταντία Δημογλίδου λέγοντας πως οι κατηγορούμενοι αντέδρασαν έντονα όταν οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα κινητά τους και άλλα ψηφιακά πειστήρια.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ, οι Αρχές εκτιμούν πως στα κινητά βρίσκονται κρίσιμες απαντήσεις για την ταυτότητα των υπόλοιπων δραστών που ευθύνονται για τις εμπρηστικές επιθέσεις στα σπίτια στελεχών της ΝΔ, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την ίδια, οι 3 συλληφθέντες «πιάστηκαν στον ύπνο» από τις αρχές, καθώς δεν περίμεναν την τόσο άμεση ταυτοποίηση και σύλληψή τους.

«Την τελευταία διετία έχουν σχηματιστεί δεκάδες δικογραφίες για τέτοιες υποθέσεις»

«Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κάποια ανακοίνωση για την ανάληψη ευθύνης και πιθανολογείται πως αυτή θα εντοπιστεί εντός των ψηφιακών πειστηρίων» είπε και επεσήμανε: «Την τελευταία διετία έχουν σχηματιστεί δεκάδες δικογραφίες για τέτοιες υποθέσεις».

Τρεις κατηγορούμενοι για την εμπρηστική επίθεση στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα είναι ένας 29χρονος, ένας 24χρονος και μία 26χρονη, οι οποίοι οδηγήθηκαν το Σάββατο στον εισαγγελέα και αναμένεται να απολογηθούν την Τρίτη 14/7.

Σε βάρος τους έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, κατά περίπτωση και από κοινού, για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, σύσταση τρομοκρατικής οργάνωσης και κατοχή εκρηκτικών υλών, μεταξύ άλλων αδικημάτων.