Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σε βάρος τους ασκήθηκαν βαριές ποινικές διώξεις.

Στον 29χρονο και την 26χρονη, που σύμφωνα με τις Αρχές φέρονται ως οι φυσικοί αυτουργοί της επίθεσης και ήταν ήδη γνωστοί στις διωκτικές υπηρεσίες, ασκήθηκε ποινική δίωξη για πέντε κακουργήματα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, καθώς και η συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση.

Στην ίδια υπόθεση κατηγορείται και ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος στην οδό Παπαδιαμάντη, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, χρησιμοποιήθηκε ως επιχειρησιακή βάση των δραστών.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, ο 24χρονος αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση, υποστηρίζοντας ότι δεν γνωρίζει τους δύο συγκατηγορούμενούς του και ότι βρέθηκε άδικα στο επίκεντρο της έρευνας.

«Λυπούμαι βαθύτατα για ό,τι συνέβη. Η εμπλοκή μου στην υπόθεση εξαντλείται στην παραχώρηση ενός ακινήτου, το οποίο ανήκε στην οικογένειά μου και είναι ήδη κατασχεμένο από την τράπεζα. Η πραγματικότητα είναι ότι τα κλειδιά του ακινήτου δεν τα παραχώρησα στους δύο συγκατηγορούμενούς μου. Δεν τους γνωρίζω.

Τα έδωσα σε φιλικά μου πρόσωπα, που δεν έχουν ακόμα καταστεί κατηγορούμενοι για την υπόθεση. Δεν ξέρω όμως ούτε τις προθέσεις τους ούτε αν σχετίζονται με την υπόθεση. Τους συγκατηγορούμενούς μου δεν τους γνωρίζω καθόλου και σκοπεύω να πω όλη την αλήθεια ενώπιον της ανακρίτριας», ανέφερε.

Το υλικό από τις κάμερες

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζει το υλικό από κάμερες ασφαλείας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης, το ζευγάρι φέρεται να είχε οργανώσει προσεκτικά τις κινήσεις του, επιδιώκοντας να μην αφήσει ίχνη.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, μία ημέρα πριν από την επίθεση οι δύο κατηγορούμενοι έφτασαν στο διαμέρισμα χρησιμοποιώντας διαφορετικά ταξί, ακολουθώντας διαφορετικές διαδρομές και αποβιβαζόμενοι σε σημεία που απείχαν μεταξύ τους. Κατά τη μετακίνησή τους φέρονται να χρησιμοποίησαν ακόμη και ομπρέλα, προκειμένου να δυσκολέψουν την καταγραφή των χαρακτηριστικών τους από τις κάμερες.

Οι Αρχές αναφέρουν ακόμη ότι ο 29χρονος, λίγες ώρες αργότερα, πήγε κανονικά στην εργασία του σε ζαχαροπλαστείο της Θεσσαλονίκης, ενώ η 26χρονη μετέβη στην Παλαιόχωρα Χανίων, όπου φιλοξενήθηκε σε κατοικία φιλικού της προσώπου.

Στο μικροσκόπιο το κινητό του 29χρονου

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι ερευνητές και στο κινητό τηλέφωνο του 29χρονου. Σύμφωνα με την έρευνα, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης για τη σύλληψή του επιχείρησε να το πετάξει από το μπαλκόνι, ωστόσο η συσκευή δεν καταστράφηκε.

Οι αναλυτές εξετάζουν τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, τα μηνύματα και τα ψηφιακά δεδομένα του, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να φωτίσουν τον σχεδιασμό της επίθεσης ή ακόμη και τυχόν κείμενο ανάληψης ευθύνης.

Παράλληλα, η Αντιτρομοκρατική εκτιμά ότι στις τρεις εμπρηστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν την ίδια ημέρα στη Θεσσαλονίκη, μέσα σε διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, ενδέχεται να συμμετείχαν δύο διαφορετικές ομάδες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν επιπλέον εμπλεκομένων, ενώ οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.