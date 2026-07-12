Νέα δεδομένα προκύπτουν στην υπόθεση της φονικής εμπρηστικής επίθεσης στο σπίτι της οικογένειας της Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, από την οποία έχασε τη ζωή της η μητέρα της, Βάγια Νέστορα. Στο επίκεντρο των ερευνών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας βρίσκεται πλέον το κινητό τηλέφωνο που, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 29χρονος κατηγορούμενος επιχείρησε να εξαφανίσει πετώντας το από το παράθυρο κατά την αστυνομική επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Οι αξιωματικοί της Αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι από την ανάλυση της συσκευής μπορεί να προκύψουν κρίσιμα στοιχεία για τις επικοινωνίες, τις μετακινήσεις και τις επαφές των εμπλεκομένων πριν και μετά την επίθεση, αλλά και πιθανές διασυνδέσεις με άλλα πρόσωπα που ενδέχεται να συμμετείχαν στην προετοιμασία ή την εκτέλεση του σχεδίου. Οι έρευνες παραμένουν σε πλήρη εξέλιξη, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρχουν και άλλοι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση.

Βαρύ κατηγορητήριο στους τρεις συλληφθέντες

Οι τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης, με την εισαγγελέα να ασκεί σε βάρος τους ποινική δίωξη για σειρά κακουργημάτων. Ανάμεσα στις κατηγορίες περιλαμβάνονται η συγκρότηση και συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, η ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο σε τετελεσμένη μορφή και σε απόπειρα, καθώς και αδικήματα που σχετίζονται με την κατασκευή και χρήση εμπρηστικών μηχανισμών. Οι κατηγορούμενοι παραμένουν υπό κράτηση έως τις απολογίες τους.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η επίθεση εντάσσεται στις τρεις συντονισμένες εμπρηστικές ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου σε κατοικίες στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από τη φωτιά που εκδηλώθηκε στην πολυκατοικία όπου διέμενε η οικογένεια Νέστορα έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ενώ τραυματίστηκαν η Αφροδίτη Νέστορα, ο σύζυγός της και ακόμη δύο ένοικοι.

Πώς έφτασε η Αντιτρομοκρατική στις συλλήψεις

Οι συλλήψεις έγιναν ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Αντιτρομοκρατικής σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Από την πρώτη στιγμή οι αρχές αξιοποίησαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, εγκληματολογικά ευρήματα και μαρτυρίες, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην ανάλυση των κινήσεων των υπόπτων πριν και μετά τις επιθέσεις. Παράλληλα, ερευνήθηκε χώρος που φέρεται να χρησιμοποιούνταν ως κρησφύγετο σε μικρή απόσταση από την οικία της οικογένειας Νέστορα.

Η ανάκτηση και η εξέταση του κινητού τηλεφώνου του 29χρονου θεωρείται από τους ερευνητές ένα από τα πλέον κρίσιμα κομμάτια της προανάκρισης, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψει το εύρος της οργάνωσης και τυχόν συνεργούς.

Σιμόπουλος: «Θα μπορούσα να είμαι στη θέση της Αφροδίτης Νέστορα»

Την ίδια ώρα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Στράτος Σιμόπουλος χαρακτήρισε την υπόθεση ιδιαίτερα σοβαρή, επισημαίνοντας ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο πολιτικά πρόσωπα.

«Θα μπορούσα να είμαι στη θέση της Αφροδίτης Νέστορα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν στρέφονται μόνο εναντίον συγκεκριμένων προσώπων, αλλά πλήττουν τη δημοκρατική ομαλότητα και επιχειρούν να επιβάλουν κλίμα φόβου στην πολιτική ζωή της χώρας.

Συνεχίζεται η έρευνα

Η Αντιτρομοκρατική συνεχίζει την αξιολόγηση των κατασχεθέντων πειστηρίων και των ψηφιακών δεδομένων, ενώ εξετάζει εάν υπάρχουν επιπλέον πρόσωπα που συνέδραμαν στην προετοιμασία ή την υλοποίηση των εμπρηστικών επιθέσεων. Η δικογραφία παραμένει ανοιχτή και δεν αποκλείονται νέες εξελίξεις όσο προχωρά η ανάλυση των ηλεκτρονικών ευρημάτων και των υπόλοιπων αποδεικτικών στοιχείων.