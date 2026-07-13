Στη φυλακή οδηγείται η 42χρονη από τη Ρουμανία, η οποία βασάνιζε άγρια μία 55χρονη, επίσης αλλοδαπή, σε σπίτι στην περιοχή της Αγίας Τριάδας, στο Ηράκλειο. Μετά την απολογία της σήμερα, η 42χρονη κρίθηκε προφυλακιστέα.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 25ης Ιουνίου 2026 και η 42χρονη φέρεται να επιτέθηκε επανειλημμένα στην 55χρονη, χτυπώντας τη με γροθιές και χαστούκια στο πρόσωπο και το σώμα, ενώ στη συνέχεια χρησιμοποίησε ρόπαλο για τον ξυλοδαρμό της.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η 55χρονη δεχόταν συνεχείς απειλές κατά της ζωής της, ύβρεις και πράξεις που, σύμφωνα με τις Αρχές, συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της. Παράλληλα, η 42χρονη φέρεται να είχε αποκλείσει την έξοδο της κατοικίας, δένοντας την πόρτα με καλώδιο, στερώντας από το θύμα κάθε δυνατότητα διαφυγής. Η γυναίκα κατάφερε τελικά να αποδράσει όταν η κατηγορούμενη αποκοιμήθηκε.

Σοκ προκαλεί και το γεγονός ότι ολόκληρο το περιστατικό φέρεται να καταγράφηκε από την ίδια τη δράστιδα με το κινητό της τηλέφωνο, χωρίς τη συναίνεση της παθούσας, όπως σημειώνει το creta24.gr. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τουλάχιστον έντεκα αρχεία βίντεο που αποτυπώνουν μέρος της κακοποίησης.

Κατά την εξέλιξη της έρευνας, προέκυψε και η εμπλοκή ενός 60χρονου αλλοδαπού, ιδιοκτήτη της κατοικίας, ο οποίος, σύμφωνα με τη δικογραφία, γνώριζε ότι οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο σπίτι, παραχώρησε τον χώρο όπου εκτυλίχθηκαν οι πράξεις και αποχώρησε πριν ξεκινήσει η επίθεση. Ο ίδιος συνελήφθη για παράνομη παραμονή στη χώρα.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, στο πλαίσιο διερεύνησης διαφορετικής υπόθεσης κλοπής κινητού τηλεφώνου, οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν έλεγχο στη συσκευή της 42χρονης και εντόπισαν το βιντεοληπτικό υλικό του βασανισμού, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης.

Κατά τις έρευνες στις κατοικίες, κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα ανθρώπινων μαλλιών, σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων.