Συγκλονισμό προκαλούν τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως από την υπόθεση του βασανισμού μιας 55χρονης γυναίκας στο Ηράκλειο Κρήτης, με τα βίντεο που εντόπισαν οι αστυνομικοί να αποτυπώνουν τη σκληρότητα της επίθεσης και τις συνθήκες ομηρίας που φέρεται να βίωσε το θύμα.

Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η 42χρονη κατηγορούμενη είχε αποθηκεύσει στο κινητό της συνολικά 11 βίντεο, στα οποία καταγράφονται οι επιθέσεις σε βάρος της 55χρονης μέσα στο διαμέρισμα όπου κρατούνταν. Το υλικό εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια έρευνας για διαφορετική υπόθεση, όταν οι αστυνομικοί βρήκαν το κινητό τηλέφωνο της 42χρονης και διαπίστωσαν το περιεχόμενό του.

Τα βίντεο αποκάλυψαν τη φρίκη

Στο οπτικό υλικό, σύμφωνα με τις Αρχές, η 42χρονη εμφανίζεται να χτυπά επανειλημμένα την 55χρονη, να την εξυβρίζει και να την απειλεί, ενώ σε ορισμένες καταγραφές χρησιμοποιούνται αντικείμενα, όπως ξύλινο ρόπαλο και μπαλτάς, με τον οποίο φέρεται να της έκοψε τα μαλλιά.

Οι εικόνες, σύμφωνα με τις πληροφορίες της έρευνας, αποτυπώνουν μια παρατεταμένη και ιδιαίτερα βίαιη κακοποίηση, με το θύμα να βρίσκεται σε κατάσταση αδυναμίας και να μην μπορεί να αντιδράσει.

Η 55χρονη κατάφερε τελικά να διαφύγει όταν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η 42χρονη αποκοιμήθηκε. Αφού λύθηκε από τα δεσμά της, βγήκε αιμόφυρτη από το διαμέρισμα αναζητώντας βοήθεια.

Κάτοικοι της περιοχής είχαν ακούσει κατά διαστήματα φωνές από το σπίτι, χωρίς ωστόσο να μπορούν να φανταστούν τι συνέβαινε στο εσωτερικό του.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση ήρθε στο φως κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας για κλοπή κινητού τηλεφώνου. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη συσκευή και, εξετάζοντας το περιεχόμενό της, βρέθηκαν μπροστά στα βίντεο που φέρεται να είχε καταγράψει η ίδια η 42χρονη.

Οι ερευνητές εξετάζουν πλέον για ποιο λόγο το υλικό είχε αποθηκευτεί στη συσκευή της και εάν προοριζόταν για αποστολή σε τρίτα πρόσωπα ή για άλλη χρήση.

Για την υπόθεση συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, απουσίαζε την ώρα των βασανιστηρίων. Όπως προκύπτει από την έρευνα, είχε παραχωρήσει το σπίτι στην 42χρονη, ενώ οι Αρχές διερευνούν τον ακριβή ρόλο του στην υπόθεση.

Κατά τις έρευνες στο διαμέρισμα κατασχέθηκαν ο μπαλτάς που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση, ρούχα με κηλίδες αίματος, μία τούφα μαλλιών που εκτιμάται ότι ανήκει στην 55χρονη, ένα σπασμένο ξύλινο κοντάρι, καθώς και κινητά τηλέφωνα και άλλα πειστήρια.

Η 42χρονη ήταν ήδη γνωστή στις διωκτικές Αρχές από παλαιότερες υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο παρελθόν είχε συλληφθεί για τη λειτουργία παράνομου οίκου ανοχής στην Αθήνα, ο οποίος είχε σφραγιστεί επανειλημμένα από τον Δήμο Αθηναίων. Οι αστυνομικές Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προκειμένου να εξακριβώσουν τη σχέση μεταξύ των δύο γυναικών, αλλά και τα κίνητρα που οδήγησαν στα φερόμενα βασανιστήρια, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της προανάκρισης και των ιατροδικαστικών εξετάσεων.