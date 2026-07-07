Σε αποκαλύψεις για την άγρια κακοποίηση της 55χρονης Ρωσίδας στο Ηράκλειο προχώρησε ο αστυνομικός αναλυτής Σταύρος Μπαλάσκας.

Μιλώντας στο Live News, είπε ότι η 42χρονη που βασάνισε το θύμα, βιντεοσκοπώντας μάλιστα τις πράξεις της, είναι προαγωγός που χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σκληρή και «επαγγελματίας του είδους της».

«Ενημερώθηκαν οι αρχές από τα κεντρικά της Αθήνας ότι αυτή η γυναίκα που προσπάθησε με τόσο ζήλο να εξολοθρεύσει αυτή τη γυναίκα είναι προαγωγός. Όλοι γνωρίζουμε τι σημαίνει. Χαρακτηρισμένη, φακελωμένη και με τη βούλα. Όπως αναφέρουν άτομα από την ασφάλεια που την έχουν προσαγάγει, σκληρή, σκληρή. Επαγγελματίας του είδους», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, εξέφρασε την απορία του για το γεγονός ότι κανένας κάτοικος δεν ενημέρωσε την αστυνομία, παρότι άκουγαν το θύμα να ουρλιάζει, ενώ επικαλούμενος πληροφορίες χαρακτήρισε θαύμα το γεγονός πως ζει η γυναίκα.

«Ούρλιαζε, πέθαινε και που ζει ο Θεός. Ένας, ένας δίπλα δεν ενημέρωσε. Αφού φοβάσαι, βάλε άλλον, να μπορούσε να σωθεί. Ζει από θαύμα, λένε άτομα από τις αρχές στην Κρήτη», είπε στην εκπομπή του Mega.

Όσον αφορά τον λόγο που βασανίστηκε η 55χρονη, ο Σταύρος Μπαλάσκας δήλωσε ότι εξετάζεται το σενάριο να εργαζόταν σε οίκο ανοχής, μέχρι που θέλησε να σταματήσει, ωστόσο δεν την άφησαν.

Πώς αποκαλύφθηκε η υπόθεση

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε όταν, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού κλοπής κινητού τηλεφώνου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τη συσκευή της 42χρονης και κατά τον έλεγχο βρήκαν τα βίντεο με την κακοποίηση της Ρωσίδας.

Αμέσως ξεκίνησε νέα έρευνα, με αποτέλεσμα να σχηματιστεί δικογραφία για την υπόθεση κακοποίησης της 55χρονης.

Παράλληλα, συνελήφθη και ο ιδιοκτήτης της κατοικίας, ο οποίος, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, φέρεται να απουσίαζε την ώρα των περιστατικών και υποστηρίζει ότι δεν γνώριζε τι συνέβαινε στο διαμέρισμα που είχε παραχωρήσει στην 42χρονη.