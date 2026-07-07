Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν τα Ανακριτικά Κλιμάκια της Πυροσβεστικής, μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί σε οικόπεδο στη θέση Ακρωτήρι, στο Παλιό Τσιφλίκι Καβάλας. Πρόκειται για δύο υπηκόους Βουλγαρίας, ηλικίας 48 και 50 ετών, οι οποίοι οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο κατηγορούμενοι για εμπρησμό από αμέλεια.



Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι δύο άνδρες εκτελούσαν επικίνδυνες θερμές εργασίες με τη χρήση ηλεκτρικού τροχού, αδιαφορώντας για τον υψηλό κίνδυνο. Η επέμβαση των αρχών ήταν άμεση, ενώ στους συλληφθέντες επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.019,37 ευρώ. Η υπόθεση υπενθυμίζει την ανάγκη για απόλυτη προσοχή, καθώς οι σπίθες από εργαλεία μπορούν να προκαλέσουν άμεσα μια καταστροφική πυρκαγιά.



Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 7η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 528 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 667.404,85 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 169 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 156 (92,31%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (7,69%) από πρόθεση.



Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.



Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η αυστηρή τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή εργασιών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.