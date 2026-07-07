Η Mel C αποκάλυψε ότι ένας άγριος καβγάς με τη Βικτόρια Μπέκαμ στα BRIT Awards του 1996 παραλίγο να οδηγήσει στην αποπομπή της από τις Spice Girls. Η 52χρονη τραγουδίστρια ήταν ένα από τα βασικά μέλη του συγκροτήματος, μαζί με τη Βικτόρια, την Τζέρι Χάλιγουελ, τη Μελ Μπι και την Έμα Μπάντον, κατά τη διάρκεια της εκρηκτικής ανόδου τους στη φήμη στα τέλη της δεκαετίας του 1990.



Η Μελ αποκάλυψε πρόσφατα ότι ενεπλάκη σε μια έντονη σύγκρουση με τη Βικτόρια, όπου είπε στη σχεδιάστρια «άντε γαμ…ου», και φοβήθηκε ότι επρόκειτο να «χάσει τα πάντα» όταν έμαθε ότι οι υπόλοιπες κοπέλες του γκρουπ ένιωσαν «αηδία» με τα σχόλιά της. Η Βικτόρια έχει πάρει αποστάσεις από τις Spice Girls τα τελευταία χρόνια και μάλιστα δεν συμμετείχε στην περιοδεία επανένωσης του συγκροτήματος το 2019.



Η Μελ μοιράστηκε την ιστορία της σύγκρουσης στο The Louis Theroux Podcast, αφού προηγουμένως περιέγραψε πώς ένιωθε ότι τα μέλη του συγκροτήματος «αστυνόμευαν» η μία την άλλη για να αποφύγουν τυχόν παρατράγουδα. Ο Λούι αποκάλυψε στη συνέχεια: «Είχατε ένα περιστατικό για το οποίο μιλάτε στα Brit Awards του ’96. Επειδή μόλις τώρα μιλούσατε για την «αστυνόμευση» μεταξύ σας, υπήρξε μια στιγμή που «αστυνομεύτηκες» από τις συναδέλφους σου. Ένιωσαν, και ακούγεται τόσο ασήμαντο, ότι είχες λύσει τα μαλλιά σου, οπότε δεν είχες πια κοτσίδα, και αυτό έγινε πριν καν κυκλοφορήσετε μουσική, αλλά ήσασταν στα Brits, οπότε ήταν όλα τα βλέμματα επάνω σας, και οι υπόλοιπες κοπέλες σκέφτηκαν: “Τι κάνεις; Γαμ…ς το στυλ, το στυλ του συγκροτήματος. Έχουμε όλες συγκεκριμένα μαλλιά”. Και σε επέκριναν, και είπες σε μία από αυτές “άντε γαμ…ου”, και την επόμενη μέρα σου επιτέθηκαν όλες μαζί πολύ βαριά, λέγοντάς σου ότι ήσουν εκτός ορίων και ότι η συμπεριφορά σου ήταν αηδιαστική».



Η Μελ σχολίασε στη συνέχεια: «Τρομοκρατήθηκα επειδή πίστευα ότι θα έχανα τα πάντα. Ξέρεις, αυτά τα παιδικά όνειρα, που εκείνη τη στιγμή ένιωθα πως μπορεί να γίνουν αληθινά, μπορεί να τα είχα γαμ…ει όλα. Και πίστευα ότι ήταν επίσης πολύ ασήμαντο γιατί ήταν τα Brit Awards το 1996, που πέφτουν γύρω στο Φεβρουάριο. Έτσι, δεν είχαμε κυκλοφορήσει τίποτα. Κανένας στο κοινό δεν μας ήξερε. Αλλά στη βιομηχανία, ο κόσμος είχε αρχίσει να μιλάει, και ήμασταν εκεί, έχοντας υπογράψει με την Virgin Records, και καθόμασταν σε ένα τραπέζι με τον Λένι Κράβιτς, προφανώς, ήμασταν αυτά τα νεαρά κορίτσια, οπότε αυτή ήταν μια καταπληκτική βραδιά για εμάς. Περάσαμε μια υπέροχη νύχτα. Ήπιαμε σαμπάνιες.

Πηγαίναμε να βρούμε το αυτοκίνητό μας και όποια κι αν ήταν η κατάσταση, απλά γύρισα και είπα στη Βικτόρια: “Ω, άντε γαμ…ου”. Εν αγνοία μου, πάω σπίτι, πέφτω για ύπνο, ξυπνάω το επόμενο πρωί και ήμουν σε μεγάλο μπελά. Έμενα με τη Μελ Μπι εκείνη την εποχή. Μέναμε στο Γουότφορντ, και η Τζέρι έμενε επίσης στο Γουότφορντ, και ήταν και οι δύο εκεί όταν σηκώθηκα. Και ναι, ήταν απλά αηδιασμένες με τη συμπεριφορά μου.



Ξέρεις όταν έχεις βγει έξω το βράδυ και ξυπνάς το πρωί και έχεις αυτόν τον φόβο… σωστά; Σκέφτεσαι: “Ω, γαμ…το, ξέρω τι έκανα χθες το βράδυ”. Εγώ δεν είχα καν αυτό. Απλά ξύπνησα λέγοντας: “Ω, το χθεσινό βράδυ είχε πλάκα”, έχοντας ξεπεράσει εντελώς εκείνη την κατάσταση. Αλλά προφανώς, είχε επηρεάσει πραγματικά τους γύρω μου με έναν τρόπο που δεν είχα συνειδητοποιήσει.

Οπότε είχα μπελάδες, και μετά ο Σάιμον ήθελε να μου μιλήσει, και μου ειπώθηκε με ξεκάθαρο τρόπο ότι αν συνέβαινε ποτέ ξανά κάτι τέτοιο, θα έφευγα. Αυτό με φρίκαρε τελείως, πρώτον, επειδή δεν συνειδητοποίησα ότι είχα κάνει κάτι τόσο τρομερά κακό, και δεύτερον, επειδή οι πράξεις μου μπορεί να με οδηγούσαν στο να χάσω όλα όσα ήθελα ποτέ».

Το όνειρο για το Glastonbury και το μέλλον

Η Μελ μοιράστηκε προηγουμένως ότι εξακολουθεί να ελπίζει σε μια επανένωση των Spice Girls και είπε ότι θα ήθελε πολύ να δει το συγκρότημα να είναι επικεφαλής στο Φεστιβάλ του Glastonbury. Αυτό ακολουθεί τις φήμες ότι οι Spice Girls πρόκειται να επανενωθούν εικονικά στη σκηνή με τη μορφή ολογραφικών άβαταρ, όπως αυτά που παρουσιάζονται στο σόου ABBA Voyage στο Λονδίνο.



Η Βικτόρια δήλωσε στο ραδιόφωνο του SiriusXM αυτή την εβδομάδα: «Νομίζω ότι θα ήταν μια εξαιρετική ιδέα. Η αρχή της θα ήταν υπέροχη. Μιλούσαμε γι’ αυτό στο δείπνο, αλλά θα δούμε».



Απαντώντας στις φήμες, η Μελ σχολίασε: «Αυτό θα ήταν ένα καταπληκτικό πράγμα για εμάς, για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η κληρονομιά, αλλά προσωπικά, θέλω να μας δω μαζί στη σκηνή. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε μερικές ακόμα ζωντανές εμφανίσεις, όσο ακόμα μπορούμε. Υπάρχουν τόσες πολλές ευκαιρίες, θα μπορούσαμε να κάνουμε το Glastonbury, θα μπορούσαμε να κάνουμε το Sphere στο Λας Βέγκας, υπάρχουν πολλά πράγματα που θα ήθελα να κάνω και δουλεύω πάνω σε αυτά».

Η ίδια πρόσθεσε για τη δική της περιοδεία μετά την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ: «Κάνω μια παγκόσμια περιοδεία, έχω να κάνω παγκόσμια περιοδεία πάνω από 20 χρόνια, αλλά ο αντίκτυπος αυτού του δίσκου μου επέτρεψε να γίνω ξανά διεθνής.



Μου αρέσει να εμφανίζομαι, όποιος με ξέρει το γνωρίζει αυτό. Μόλις ανεβαίνω στην σκηνή, ειλικρινά, μου δίνει τόση ενέργεια. Οι άνθρωποι που εκτιμούν τη μουσική σου, είναι το καλύτερο πράγμα».



Η Μελάνι επανενώθηκε πρόσφατα στη σκηνή με την Scary Spice Μελ Μπι, καθώς προωθούσε κομμάτια από το άλμπουμ της, με το δίδυμο να ερμηνεύει το Spice Up Your Life, σύμφωνα με την Daily Mail.