Η Νατάσα Θεοδωρίδου επέλεξε να αφιερώσει μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της συναυλίας της στο Θέατρο Άλσος στη Μαρινέλλα, μιλώντας στο κοινό για τη γυναίκα που, όπως είπε, αποτέλεσε καθοριστική επιρροή στην πορεία της.

Λίγο πριν ερμηνεύσει τραγούδια που συνδέθηκαν με τη σπουδαία ερμηνεύτρια, στην οθόνη προβλήθηκαν στιγμές από τη συνεργασία τους, ενώ η ίδια εξήγησε γιατί η Μαρινέλλα είχε τόσο ξεχωριστή θέση στη ζωή και την καριέρα της.

«Έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα»

Απευθυνόμενη στους θεατές, η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε:

«Θέλω να δείτε ποιος ήταν ουσιαστικά ο λόγος που ξεκίνησα να τραγουδάω».

Στη συνέχεια μοιράστηκε προσωπικές αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια της πορείας της:

«Έβλεπα πάντα τη Μαρινέλλα και έλεγα “Πω πω… πόσο λαμπερή, πόσο όμορφη! Τι ωραία που θα είναι αν είμαι κι εγώ κάπως έτσι, αν ποτέ κάνω ένα βήμα παραπάνω από τη Θεσσαλονίκη και βρεθώ στην Αθήνα και αρχίσω να τραγουδάω. […] Αποφασίσαμε να τραγουδήσουμε μαζί, έγινε το όνειρό μου πραγματικότητα και δεν το πίστευα».

Η τραγουδίστρια αναφέρθηκε ακόμη στις συμβουλές που είχε δεχθεί από τη Μαρινέλλα κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.

Το μήνυμα που δημοσίευσε στο Instagram

Την επομένη της συναυλίας, η Νατάσα Θεοδωρίδου ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το σχετικό απόσπασμα από τη βραδιά, συνοδεύοντάς το με το εξής μήνυμα:

«Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες… Ήθελα όμως η πρώτη φορά που θα σου μιλήσω ξανά.. να είναι εκεί που ανήκεις.. πάνω στη σκηνη.. μέσα από τη μουσική και τις κοινές μας στιγμές. Χθες βράδυ στο Άλσος… τραγούδησα για σένα, με την καρδιά μου γεμάτη από τη δική σου σφραγίδα. Σ’ ευχαριστώ για όλα Μαρινέλλα μου. Η παρουσία σου δεν θα σβήσει ποτέ».