Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στη θέση Τριάδιο του δήμου Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, καθώς το μέτωπο εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο κοντά σε κατοικημένη περιοχή.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:30 και στο σημείο έσπευσαν 22 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση και την αποτροπή αναζωπυρώσεων.

Συνεχής επιτήρηση από drone

Καθ’ όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων παρακολουθεί την εξέλιξη της πυρκαγιάς μέσω drone εξοπλισμένου με οπτική και θερμική κάμερα.

Η εναέρια επιτήρηση προσφέρει συνεχή εικόνα στις επίγειες δυνάμεις, επιτρέποντας τον γρήγορο εντοπισμό ενεργών εστιών και πιθανών αναζωπυρώσεων, ιδιαίτερα σε σημεία που δεν είναι εύκολα προσβάσιμα.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Στην περιοχή μεταβαίνει και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης, προκειμένου να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς η γειτνίαση του οικοπεδικού χώρου με κατοικίες απαιτεί αυξημένη προσοχή έως ότου η πυρκαγιά τεθεί υπό πλήρη έλεγχο.

Αυξημένος κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιοχή

Σύμφωνα με τον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, η περιοχή της Θεσσαλονίκης βρισκόταν στην κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή σε κατάσταση αυξημένης επικινδυνότητας.

Οι Αρχές υπενθυμίζουν ότι σε ημέρες αυξημένου κινδύνου ακόμη και μία μικρή εστία σε ξερά χόρτα ή χαμηλή βλάστηση μπορεί να εξαπλωθεί γρήγορα, ιδιαίτερα όταν βρίσκεται κοντά σε κατοικημένες ζώνες.