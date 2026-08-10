Η Ναταλία Γερμανού έχει αφήσει για λίγο πίσω της τις επαγγελματικές υποχρεώσεις και γεμίζει τις μπαταρίες της, απολαμβάνοντας στιγμές χαλάρωσης μέσα στο καλοκαίρι.

Το τελευταίο διάστημα, η παρουσιάστρια ταξίδεψε στην Κρήτη, όπου πέρασε όμορφες στιγμές με αγαπημένα της πρόσωπα, έχοντας φυσικά στο πρόγραμμα και αρκετές εξορμήσεις στη θάλασσα.

Μέσα από τα social media, η Ναταλία Γερμανού μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις διακοπές της. Ανάμεσά τους ξεχώρισε ένα στιγμιότυπο από την παραλία, στο οποίο ποζάρει με το μαύρο μαγιό της. «Γαλάζιο, πράσινο, μπλε και φίλοι», έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοψίζοντας με λίγες λέξεις όσα φαίνεται να απολαμβάνει περισσότερο αυτές τις ημέρες.

Η γνωστή παρουσιάστρια αξιοποιεί την καλοκαιρινή ανάπαυλα πριν επιστρέψει και πάλι στους τηλεοπτικούς της ρυθμούς, καθώς έχει ήδη ανανεώσει το ραντεβού της με το κοινό του Alpha για τη νέα σεζόν.