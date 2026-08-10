Οι διατροφικές συμβουλές σπάνια ταιριάζουν σε όλους. Οι ανάγκες διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως και οι τροφές που μπορεί να έχουν θέση σε μια ισορροπημένη διατροφή. Υπάρχει, όμως, μία καθημερινή διατροφική συνήθεια για την οποία υπάρχει απόλυτη συμφωνία: η κατανάλωση αναψυκτικών και άλλων ροφημάτων με πρόσθετη ζάχαρη πρέπει να περιορίζεται.

Σε πρόσφατο συνέδριο διατροφής στην Ουάσινγκτον, στο οποίο συμμετείχαν περισσότεροι από 3.000 επαγγελματίες, οι απόψεις σχετικά με το ποιες τροφές θα έπρεπε να καταναλώνουμε περισσότερο διέφεραν σημαντικά, όπως αναφέρει το Business Insider.

Στο τι θα ήταν καλό να περιορίσουμε, όμως, σχεδόν όλοι συμφωνούσαν. Η μείωση των ζαχαρούχων ροφημάτων θεωρείται ένας από τους απλούστερους τρόπους για να βελτιώσετε την υγεία σας.

Οι λόγοι που παραθέτουν διατροφολόγοι, γιατροί και ερευνητές είναι πολλοί: από τις απότομες αυξομειώσεις του σακχάρου στο αίμα και την έλλειψη κορεσμού μέχρι πιθανές συσχετίσεις με αυξημένο κίνδυνο καρκίνου. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ένας διατροφολόγος, εάν η επιλογή ήταν μεταξύ ενός αναψυκτικού και ενός παγωτού, θα προτιμούσε ένα παγωτό.

Ο λόγος είναι απλός: το αναψυκτικό ουσιαστικά προσφέρει μόνο ζάχαρη και περνά πολύ γρήγορα από το στομάχι, χωρίς να συμβάλλει ουσιαστικά στον κορεσμό. Αντίθετα, ακόμη και το παγωτό θα μπορούσε τουλάχιστον να σας κάνει να αισθανθείτε περισσότερο χορτάτοι.

Γιατί τα αναψυκτικά θεωρούνται τόσο επιβαρυντικά

Το βασικό πρόβλημα με τα αναψυκτικά και τα υπόλοιπα γλυκά ροφήματα είναι ότι αποτελούν σημαντική πηγή πρόσθετης ζάχαρης, συχνά σε πολύ μεγάλες ποσότητες. Η συνιστώμενη ημερήσια ανώτατη πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης κυμαίνεται περίπου από 25 έως 50 γραμμάρια.

Ένα τυπικό κουτάκι αναψυκτικού, όμως, μπορεί να περιέχει περίπου 40 γραμμάρια ζάχαρης. Η υπερβολική κατανάλωση ζάχαρης έχει συνδεθεί με ένα ευρύ φάσμα προβλημάτων υγείας, μεταξύ των οποίων:

διαβήτης τύπου 2,

καρκίνος, συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου του παχέος εντέρου

παχυσαρκία και σχετικά προβλήματα υγείας, όπως το μεταβολικό σύνδρομο,

καρδιοπάθειες,

τερηδόνα,

βλάβες στο ήπαρ,

νεφρική νόσος.

Γιατί η ζάχαρη σε υγρή μορφή μπορεί να είναι χειρότερη

Τα ζαχαρούχα ποτά αποτελούν ιδιαίτερα συμπυκνωμένη πηγή ζάχαρης. Αυτό σημαίνει ότι ορισμένες από τις επιπτώσεις τους μπορεί να είναι πιο έντονες, προκαλώντας, για παράδειγμα, μεγαλύτερες και πιο απότομες αυξήσεις του σακχάρου στο αίμα, τις οποίες στη συνέχεια μπορεί να ακολουθεί απότομη πτώση.

Οι διακυμάνσεις αυτές μπορούν να επηρεάσουν και το πώς αισθάνεστε μέσα στην ημέρα, συμβάλλοντας στις γνωστές απότομες μεταβολές της ενέργειας.

Έρευνες διατροφολόγων που μελετούν τη σχέση μεταξύ διατροφής και καρκίνου έχουν επίσης διαπιστώσει ότι η μεγαλύτερη κατανάλωση ζάχαρης συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Τα ζαχαρούχα ροφήματα φαίνεται να συνδέονται πιο στενά με τον κίνδυνο καρκίνου σε σχέση με σχεδόν οποιαδήποτε άλλη κατηγορία υπερεπεξεργασμένων τροφίμων, με χαρακτηριστική εξαίρεση τα επεξεργασμένα κόκκινα αλλαντικά, όπως το μπέικον.

Για τον λόγο αυτό, ειδικοί συνιστούν τον περιορισμό τόσο των υπερεπεξεργασμένων ζαχαρούχων ποτών όσο και των υπερεπεξεργασμένων κρεάτων, καθώς είναι δύο κατηγορίες που συσχετίζονται με «ερευνητική συνέπεια» με υψηλότερο κίνδυνο καρκίνου.

Δεν είναι μόνο τα αναψυκτικά

Τα αναψυκτικά αποτελούν τη δημοφιλέστερη κατηγορία γλυκών ποτών, όμως οι συστάσεις δεν περιορίζονται σε αυτά. Το ίδιο ισχύει για άλλα ροφήματα που περιέχουν πρόσθετη ζάχαρη, όπως:

τα ενεργειακά ποτά,

τα φρουτοποτά – με εξαίρεση τον 100% φυσικό χυμό,

τα αθλητικά ποτά, ακόμη και όταν περιέχουν ηλεκτρολύτες,

ο καφές ή το τσάι όταν προστίθεται πολύ ζάχαρη.

Πολλά άλλα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα μπορούν επίσης να περιέχουν μεγάλες ποσότητες ζάχαρης. Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι προφανές, όπως στα γλυκά αρτοσκευάσματα και τα μπισκότα. Υπάρχουν όμως και λιγότερο προφανείς πηγές πρόσθετης ζάχαρης, όπως ορισμένα ψωμιά, σάλτσες και καρυκεύματα ή γιαούρτια.

Είναι τα αναψυκτικά χωρίς ζάχαρη πιο υγιεινή επιλογή;

Εάν πίνετε τακτικά αναψυκτικά, η πρώτη σκέψη μπορεί να είναι να αντικαταστήσετε τις συμβατικές εκδοχές τους με προϊόντα χωρίς ζάχαρη. Σύμφωνα με τα νεότερα ερευνητικά δεδομένα, αυτή η αλλαγή μπορεί να έχει κάποια οφέλη, αλλά η εικόνα δεν είναι ξεκάθαρη.

Η μείωση της συνολικής πρόσληψης ζάχαρης είναι θετική για την υγεία, επομένως ένα αναψυκτικό χωρίς ζάχαρη – φαινομενικά – μπορεί να αποτελέσει έναν πρακτικό τρόπο για να περιορίσετε την κατανάλωσή της. Αυτό, ωστόσο, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι εντελώς απαλλαγμένο από πιθανούς κινδύνους.

Νεότερα επιστημονικά στοιχεία υποδεικνύουν ότι τα εναλλακτικά γλυκαντικά μπορεί να έχουν και δικές τους ανεπιθύμητες επιδράσεις. Δημοφιλείς γλυκαντικές ουσίες όπως η ασπαρτάμη, η σουκραλόζη και η στέβια έχουν συσχετιστεί με διαταραχές στο μικροβίωμα του εντέρου.

Μακροπρόθεσμα, η υπερβολική πρόσληψη τέτοιων ουσιών ενδέχεται επίσης να συνδέεται με κινδύνους για την καρδιαγγειακή και τη μεταβολική υγεία, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως απαιτούνται περισσότερα επιστημονικά δεδομένα για τις επιπτώσεις των τεχνητών γλυκαντικών. Ο λόγος είναι πως τα στοιχεία προκύπτουν κυρίως από παρατηρητικές μελέτες σε ανθρώπους, εντοπίζοντας μεν συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλότερη κατανάλωση τεχνητών γλυκαντικών και στον αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος, καθώς και σε μεταβολικές αλλαγές, αλλά όχι σχέση αιτίου-αποτελέσματος.

Με άλλα λόγια, δεν αποδεικνύουν ότι τα τεχνητά γλυκαντικά προκαλούν τα συγκεκριμένα προβλήματα υγείας. Για αυτό απαιτείται περαιτέρω έρευνα προκειμένου να γίνει καλύτερα κατανοητό πώς μπορεί να επηρεάζουν μακροπρόθεσμα την ανθρώπινη υγεία.

Τι να πίνετε αντί για αναψυκτικά

Προς το παρόν, η βασική σύσταση γιατρών και διατροφολόγων είναι ξεκάθαρη: το μεγαλύτερο μέρος των υγρών που καταναλώνετε μέσα στην ημέρα καλό είναι να προέρχεται από σκέτο νερό. Εάν θέλετε κάτι με ανθρακικό και περισσότερη γεύση, μπορείτε να επιλέξετε ανθρακούχο νερό ή 100% φυσικό χυμό φρούτων.

Εάν πάλι χρειάζεστε περισσότερη ενέργεια, ο καφές και το τσάι αποτελούν επιλογές που συνοδεύονται και από πρόσθετα οφέλη για την υγεία – αρκεί να αποφεύγετε την προσθήκη κρέμας, σιροπιών και ζάχαρης.

Το συμπέρασμα των ειδικών είναι σαφές: Ο περιορισμός των ζαχαρούχων ροφημάτων αποτελεί μία από τις πιο απλές αλλαγές που μπορούν να γίνουν στην καθημερινότητα, μειώνοντας την πρόσληψη πρόσθετης ζάχαρης και αποφεύγοντας μια κατηγορία προϊόντων που έχει συσχετιστεί με προβλήματα μεταβολικής, καρδιαγγειακής και εντερικής υγείας, αλλά και με αυξημένο κίνδυνο ορισμένων μορφών καρκίνου.