Μία αναδημοσίευση της συνέντευξης του υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνου Πλεύρη, στο Breitbart έκανε στον λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Θάνος Πλεύρης, στη συνέντευξή του, υποστηρίζει ότι η επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην αμερικανική προεδρία συνέβαλε στη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος γύρω από την παράτυπη μετανάστευση, τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στην Ευρώπη.

Ο υπουργός Μετανάστευσης δηλώνει χαρακτηριστικά «θαυμαστής του Τραμπ» και εκτιμά ότι μία από τις σημαντικότερες αλλαγές μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο ήταν η υιοθέτηση αυστηρότερης προσέγγισης απέναντι στην παράτυπη μετανάστευση.

Όπως υποστηρίζει, χώρες όπως η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία, η Δανία και η Σουηδία έχουν κινηθεί προς αυστηρότερες πολιτικές, καθώς ενισχύεται η πίεση των πολιτών για αποτελεσματικότερο έλεγχο των συνόρων.

Κατά τον ίδιο, η αλλαγή στάσης στις ΗΠΑ δημιούργησε ευνοϊκότερο πολιτικό περιβάλλον και για τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις που επιδιώκουν αυστηρότερη αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Το μήνυμα των πολιτών

Ο Θάνος Πλεύρης υποστηρίζει ότι ανάλογη τάση καταγράφεται και στην Ελλάδα, επικαλούμενος δημοσκοπήσεις που, όπως αναφέρει, δείχνουν ότι σημαντικό τμήμα της κοινής γνώμης είτε στηρίζει την κυβερνητική πολιτική είτε τάσσεται υπέρ ακόμα αυστηρότερων μέτρων.

«Το μήνυμα των πολιτών μας είναι ξεκάθαρο: αρκετά», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, παρουσιάζει τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ως «αυστηρή αλλά δίκαιη», με έμφαση στον περιορισμό των παράτυπων αφίξεων και στην αύξηση των επιστροφών.

Η μείωση των ροών και η αύξηση των επιστροφών

Ο υπουργός αναφέρεται στη νέα νομοθεσία και στα αποτελέσματα που, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει επιφέρει στην αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών.

Ειδικότερα, για τη διαδρομή από τη Λιβύη μέσω Αιγύπτου, αναφέρει ότι κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025 καταγράφηκαν 3.200 παράτυπες αφίξεις και μόλις 69 επιστροφές. Την ίδια περίοδο του 2026, οι αφίξεις περιορίστηκαν στις 802, ενώ οι επιστροφές αυξήθηκαν στις 330.

Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, συνολικά οι μεταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα έχουν μειωθεί κατά περίπου 70% μέσα σε έναν χρόνο, την ώρα που οι επιστροφές έχουν αυξηθεί.

Ο ίδιος αποδίδει την εξέλιξη, μεταξύ άλλων, στην κράτηση ατόμων που δεν πληρούν τα κριτήρια για προσφυγικό καθεστώς, στην αυστηρότερη αντιμετώπιση όσων παραμένουν παράνομα στη χώρα μετά την απόρριψη του αιτήματος ασύλου τους και στην ενίσχυση των εθελοντικών επιστροφών.

«Ασπίδα» ο φράχτης στον Έβρο

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει ο υπουργός και στον φράχτη στον Έβρο, τον οποίο χαρακτηρίζει βασικό εργαλείο για τον περιορισμό των παράτυπων διελεύσεων στα χερσαία σύνορα της χώρας.

Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρεται στην κρίση του 2020, όταν χιλιάδες άνθρωποι επιχείρησαν να περάσουν μαζικά από την Τουρκία στην Ελλάδα, υποστηρίζοντας ότι ο φράχτης, σε συνδυασμό με την παρουσία των δυνάμεων ασφαλείας, διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην αντιμετώπιση της κατάστασης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι τα ελληνικά σύνορα αποτελούν και εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ στο άσυλο

Στη συνέντευξή του, ο Πλεύρης επισημαίνει ακόμη ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται πλέον και στον τομέα του ασύλου, ανταλλάσσοντας πρακτικές και τεχνογνωσία.

Όπως υπογραμμίζει, η Ελλάδα είχε ξεκινήσει να εφαρμόζει αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική ήδη από το 2019, όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός αντιπαραβάλλει τη σημερινή εικόνα με το 2015, όταν, όπως αναφέρει, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι πέρασαν από την Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεγάλης προσφυγικής και μεταναστευτικής κρίσης.