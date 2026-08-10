Μία 80χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της καθώς προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της, για να σωθεί από τη μεγάλη δασική πυρκαγιά η οποία ρημάζει από την περασμένη εβδομάδα την επαρχία της Βρετανικής Κολομβίας, στον δυτικό Καναδά, ανακοίνωσε σήμερα η καναδική χωροφυλακή.

«Η βασιλική χωροφυλακή του Καναδά στο Πέντικτον επιβεβαιώνει ότι γυναίκα 80 ετών πέθανε ως αποτέλεσμα της δασικής πυρκαγιάς (…) Bald Range», αναφέρει ανακοίνωσή της.

Το Σάββατο, η ίδια πηγή ανέφερε ότι διενεργούσε έρευνα για θάνατο που αναφέρθηκε από κάτοικο στην κοινότητα Μέντοου Βάλεϊ.

Η κάτοικος «προσπαθούσε να φύγει από το σπίτι της, μαζί με ένα μέλος της οικογένειάς της, εξαιτίας της δασικής πυρκαγιάς, όταν ξαφνικά πέθανε» και η χωροφυλακή θεωρεί πως ο θάνατος «οφειλόταν» στη φωτιά, πρόσθεσε.

«Δεν υπάρχει άλλος γνωστός θάνατος προς το παρόν», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε την Παρασκευή το απόγευμα κοντά στη λίμνη Οκανάγκαν, στο νότιο τμήμα της επαρχίας, πήρε πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις, οδηγώντας στην εσπευσμένη απομάκρυνση 20.000 και πλέον κατοίκων από τα σπίτια τους.

Χθες βράδυ είχε απανθρακώσει πάνω από 130.000 στρέμματα και παρέμενε εκτός ελέγχου, σύμφωνα με τις υπηρεσίες αντιμετώπισης των πυρκαγιών.

Η φετινή περίοδος των πυρκαγιών στον Καναδά είναι από τις πιο καταστροφικές που έχουν καταγραφτεί ποτέ, καθώς η πελώρια χώρα θερμαίνεται δυο φορές ταχύτερα από τον υπόλοιπο πλανήτη.

Πάνω από 40 εκατομμύρια στρέμματα κυρίως δασών έχουν καεί από την αρχή της χρονιάς, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δεδομένα της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Το 2023, χρονιά τραγικού ρεκόρ, είχαν καεί κάπου 180 εκατομμύρια στρέμματα.