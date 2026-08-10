Ενισχύθηκαν σημαντικά οι δυνάμεις πυρόσβεσης στη φωτιά στον Κουβαρά Αττικής, που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση, σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της Πυροσβεστικής, οι φλόγες έχουν προκαλέσει ζημιές σε δύο επιχειρήσεις στις παρυφές του οικισμού Άγιος Στυλιανός, κάτι που θα αποτιμηθεί μετά την κατάσβεση. Όπως έγινε γνωστό, από τις φλόγες καταστράφηκαν οι εγκαταστάσεις πτηνοτροφικής μονάδας κοντά στο οικισμό του Αγίου Στυλιανού.

Η τελευταία ενημέρωση από την Πυροσβεστική αναφέρει ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη και πλέον οι ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, αντιμετωπίζουν πλήθος καπνογόνων σημείων, εντός της περιμέτρου της πυρκαγιάς.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή απομακρύνουν τη φωτιά από τον οικισμό και την κατευθύνουν προς το βουνό, μέσα σε χαράδρα που δυσχεραίνει το έργο των πυροσβεστών.

«Έχουμε κάνει ήδη εκκένωση του οικισμού Αγίου Στυλιανού, στις πρόποδες του βουνού. Τώρα έχουμε δύο μέτωπα, ένα ενεργό ανατολικά και ένα στο νότιο κομμάτι. Υπάρχουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, Πολιτικής Προστασίας, οχήματα του Δήμου», υπογράμμισε νωρίτερα ο δήμαρχος Σαρωνικού, Δημήτρης Παπαχρήστου.

Βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. από εκκενώσεις κατοικιών:

Οι δυνάμεις στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα 10 Αυγούστου 2026, περίπου στις 08:00, ενισχύθηκαν νωρίτερα και επιχειρούν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 42 οχήματα, (συμπεριλαμβανομένων 23 πυροσβεστών με 4 οχήματα από Γαλλία και 24 πυροσβεστών με 5 οχήματα από Ρουμανία που βρίσκονται στη χώρα μας στο πλαίσιο του προγράμματος προεγκατάστασης Ευρωπαίων πυροσβεστών), ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή υπάρχει από υδροφόρες ΟΤΑ.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Σαρωνικού.

Αρχικά είχαν κινητοποιηθεί 48 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Στυλιανός στον Κουβαρά Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 48 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ηςΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 15 οχήματα και 3 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 10, 2026

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας.

Στις 08:30, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Άγιος Στυλιανός Κουβαρά με κατεύθυνση προς Καλύβια Θορικού.

Υπενθυμίζεται ότι:

Στις 08:10 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Πυρκαγιά στην περιοχή #Κουβαράς της Περιφερειακής Ενότητας #Ανατολικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/1XyhLLFTsM@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) August 10, 2026

Λόγω της φωτιάς υπάρχει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Λαυρίου από τη συμβολή της με την οδό Αγίου Στυλιανού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Μαρκόπουλο.

Παράλληλα, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Σαρωνικού, άνοιξε συγκέντρωσης ζώων στο Κλειστό Γυμναστήριο Καλυβίων «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στην οδό Δασκάλου Καμπά.

Ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, μετέβη στον Κουβαρά, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς.

«Red Code» σήμερα σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη και άλλες περιοχές

Σημειώνεται πως σε κατάσταση αυξημένης κινητοποίησης βρίσκεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου 2026, ο κρατικός μηχανισμός σε πολλές περιοχές της χώρας, καθώς ο Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας προβλέπει πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας κινδύνου 4.

Η απόφαση για την εφαρμογή κατάστασης κινητοποίησης Red Code ελήφθη μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για τις πιθανότητες εκδήλωσης πυρκαγιών και αφορά συγκεκριμένες περιοχές σε Αττική, Πελοπόννησο, Κρήτη, Στερεά Ελλάδα, Αιγαίο και Δυτική Ελλάδα.

Σε Red Code βρίσκονται σήμερα:

Η Περιφέρεια Αττικής, συμπεριλαμβανομένης της Νήσου Κυθήρων.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Η Περιφέρεια Κρήτης.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Βοιωτίας, Φθιώτιδας, Φωκίδας και Ευβοίας, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

Οι Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τι σημαίνει η κατάσταση κινητοποίησης Red Code

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία, η εφαρμογή του Red Code σημαίνει ότι τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση ο απαιτούμενος μηχανισμός για την αντιμετώπιση ενός επαπειλούμενου κινδύνου.

Στο πλαίσιο αυτό ενεργοποιείται και αναπτύσσεται το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό, ενώ διατίθενται τα αντίστοιχα υλικά και μέσα που απαιτούνται για την αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που ενδέχεται να προκαλέσει ένα καταστροφικό φαινόμενο.

Ταυτόχρονα, δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης, με στόχο να περιοριστούν οι επιπτώσεις μιας ενδεχόμενης καταστροφής.

Με βάση την κατάσταση κινητοποίησης, οι Δήμοι και οι Περιφέρειες στις παραπάνω περιοχές καλούνται να συγκαλέσουν άμεσα τα Τοπικά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Τ.Ε.Σ.Ο.Π.Π.) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Π.Ε.Σ.Ο.Π.Π.), αντίστοιχα.

Στις συνεδριάσεις τους θα εξεταστούν ζητήματα που αφορούν την επιχειρησιακή ετοιμότητα, αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης των κινδύνων που σχετίζονται με πιθανή εκδήλωση δασικών πυρκαγιών.

Οι συστάσεις προς τους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι και οι πολίτες, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά να αποφεύγονται δραστηριότητες στο ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.

Συγκεκριμένα, ζητείται να αποφεύγεται το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών, καθώς και υπολειμμάτων καθαρισμού. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται επίσης κατά τη χρήση μηχανημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως τα δισκοπρίονα και οι συσκευές συγκόλλησης.

Στις δραστηριότητες που πρέπει να αποφεύγονται περιλαμβάνονται ακόμη η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών και η ρίψη αναμμένων τσιγάρων.

Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που κάποιος αντιληφθεί πυρκαγιά, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία καλώντας στον αριθμό 199.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τους κινδύνους των δασικών πυρκαγιών, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στη διεύθυνση civilprotection.gov.gr.