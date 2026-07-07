Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΟΕ αποφάσισε την προσωρινή άρση του αποκλεισμού της Ρωσικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028 στο Λος Άντζελες.

Από το 2023 η Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπή έχει αποκλείσει τη Ρωσία, οι αθλητές και οι αθλήτριες της οποίας αγωνίστηκαν ως ουδέτεροι και υπό προϋποθέσεις στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2024 στο Παρίσι και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες στην Ιταλία, στις αρχές του 2026.

Ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες, όμως, τα πράγματα είναι καλύτερα για τη Ρωσία, καθώς η ΔΟΕ ανακοίνωσε την προσωρινή άρση του αποκλεισμού της, αν και ακόμη δεν έχει αποφασιστεί αν θα επιτραπεί η χρήση της σημαίας της χώρας, όπως και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου της.

Όπως και να έχει, τα νέα προκάλεσαν ικανοποίηση στη Ρωσία, με τον υπουργό Αθλητισμού, Μιχαΐλ Ντεγκτιάρεφ, να δηλώνει πως «η επιστροφή της χώρας μας στην Ολυμπιακή οικογένεια δίνει το «πράσινο φως» στις διεθνείς ομοσπονδίας να επαναφέρουν όλους τους αθλητές μας».