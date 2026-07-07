Την ώρα που όλα τα κράτη προσφέρουν «γη και ύδωρ» για να εξασφαλίσουν την ελάχιστη επένδυση, ο Καναδάς απορρίπτει πρόταση 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων που ζήτησε και έλαβε.

Πιο αναλυτικά, τον Νοέμβριο ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΑΕ, Σέιχ Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ αλ-Ναχγιάν και τον πρίγκιπα του Αμπού Ντάμπι, Σέιχ Χαλέντ μπιν Μοχάμεντ μπιν Ζαΐντ αλ-Ναχγιάν, εξασφαλίζοντας επένδυση 70 δισ. δολαρίων Καναδά (49 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ).

Μάλιστα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεσμεύτηκαν να μην θέσουν καμία απαίτηση για την επένδυση, με τον Καναδά να επιλέγει το μέρος και τον τρόπο που θα διοχετευτούν τα λεφτά. Εντούτοις, μέχρι και σήμερα η χώρα δεν ξέρει πώς να αξιοποιήσει τα χρήματα, οπότε και ζήτησε να μην προχωρήσει η συμφωνία.

Το Γραφείο του Ιδιωτικού Συμβουλίου του Καναδά (όργανο που υπάγεται στον πρωθυπουργό) και το υπουργικό συμβούλιο ζήτησαν από τα ΗΑΕ να μην προχωρήσουν στην επένδυση, επειδή η χώρα δεν έχει κάποιο έργο να προσφέρει, οπότε και δεν ξέρει τι να κάνει τα λεφτά.

«Δεν έχουμε πού να επενδύσουμε τα χρήματά σας», ήταν το μήνυμα του Καναδά, σύμφωνα με τρεις αξιωματούχους που μίλησαν στους Financial Times υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Αξιωματούχος των ΗΑΕ δήλωσε ότι οι επενδύσεις «θα ακολουθήσουν τη φυσική πορεία των ξένων επενδύσεων, η οποία συνεπάγεται ενδελεχή εξέταση των ευκαιριών και σχεδιασμό, διαδικασία που συνήθως απαιτεί χρόνο για να προχωρήσει».

«Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τον Καναδά σε όλα τα επίπεδα, καθώς και με τον ιδιωτικό τομέα», δήλωσε ο αξιωματούχος, περιγράφοντας τις σχέσεις Καναδά-ΗΑΕ ως «μία από τις σημαντικότερες συνεργασίες σε παγκόσμιο επίπεδο».

Σύμφωνα με τους FT, από την ορκωμοσία του τον Μάρτιο του περασμένου έτους, ο Κάρνι έχει δεσμευτεί να διπλασιάσει το εμπόριο με εταίρους εκτός των ΗΠΑ, μετατρέποντας παράλληλα την υποτονική οικονομία του Καναδά στην «ισχυρότερη της G7».

Αν και τα ΗΑΕ αποτελούν σημαντικό άξονα για τη διαφοροποίηση των επενδύσεων, τα έργα που είναι υπό συζήτηση βρίσκονται εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ρυθμιστικών, νομικών, διαβουλεύσεων και χρηματοδοτικών θεμάτων.