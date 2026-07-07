Σε μια περίοδο κατά την οποία οι διανομείς κινούνται καθημερινά σε συνθήκες αυξημένης κυκλοφορίας και πίεσης χρόνου, η Wolt εγκαινιάζει μια νέα πρωτοβουλία για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας στις πόλεις. Το πρόγραμμα «Moving the City, Responsibly», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», περιλαμβάνει έρευνα, εκπαίδευση διανομέων και επιχειρήσεων, ενημέρωση των πολιτών και δράσεις σε σχολεία, επιχειρώντας να διαμορφώσει μια πιο υπεύθυνη κουλτούρα μετακίνησης για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε με εκτεταμένη έρευνα που υλοποίησε το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», με τη συμμετοχή διανομέων, συνεργαζόμενων επιχειρήσεων και πολιτών, με στόχο την καλύτερη κατανόηση των προκλήσεων που επηρεάζουν την καθημερινή μετακίνηση και την οδική ασφάλεια στην πόλη.

Κεντρικό συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο θέμα ατομικής συμπεριφοράς, αλλά αποτέλεσμα ολόκληρης της λειτουργικής αλυσίδας της πόλης, από τους διανομείς έως τους οδηγούς και τους πεζούς. Την ίδια στιγμή, τα ευρήματα καταδεικνύουν ότι υπάρχει ήδη ισχυρή κουλτούρα ασφάλειας μεταξύ των διανομέων, με το 98% να δηλώνει ότι χρησιμοποιεί πάντα κράνος, υπογραμμίζοντας τη σημασία στοχευμένων παρεμβάσεων που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις καλές πρακτικές.

Αξιοποιώντας τα ευρήματα της έρευνας, η πρωτοβουλία αναπτύσσεται γύρω από τρεις βασικούς πυλώνες: την έρευνα, την κατάρτιση – ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο επίκεντρο της πρωτοβουλίας βρίσκεται η Ψηφιακή Πλατφόρμα Ενημέρωσης και Κατάρτισης, η οποία θα λειτουργεί ως βασικό σημείο αναφοράς και πληροφόρησης για ολόκληρο το οικοσύστημα της διανομής, αλλά και για το ευρύτερο κοινό.

Για τους συνεργάτες διανομείς, η πλατφόρμα θα φιλοξενεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κατάρτισης με 6 θεματικές ενότητες και ενημερωτικά βίντεο, ενώ το υλικό θα ενσωματωθεί στη διαδικασία ένταξης των νέων συνεργατών και θα αποτελέσει σημείο ενημέρωσης και κατάρτισης για τους ήδη υπάρχοντες. Το microsite θα είναι επίσης ανοιχτό και στο ευρύ κοινό, παρέχοντας χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές για ασφαλέστερες μετακινήσεις και φυσικά κίνητρα και επιβραβεύσεις.

Παράλληλα, σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», θα υλοποιηθούν εξειδικευμένα εκπαιδευτικά σεμινάρια για συνεργαζόμενα καταστήματα, επικεφαλής ομάδων εξυπηρέτησης της Wolt, καθώς και εκπροσώπους σωματείων διανομέων, με στόχο τη διάδοση καλών πρακτικών και την ενίσχυση της κουλτούρας πρόληψης και ασφάλειας σε ολόκληρο το οικοσύστημα της διανομής.

Με στόχο η κουλτούρα οδικής ασφάλειας να καλλιεργείται από νεαρή ηλικία, η πρωτοβουλία επεκτείνεται και στη μαθητική κοινότητα. Σε συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς», θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα οδικής ασφάλειας σε περισσότερα από 12 σχολεία της περιφέρειας. Μέσα από βιωματικές δράσεις και εκπαιδευτικό υλικό, περίπου 600 μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με βασικές αρχές ασφαλούς μετακίνησης και υπεύθυνης συμπεριφοράς στο δρόμο.

Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών – Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager της Wolt στην Ελλάδα – Άκης Σταμούλης, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Wolt – Βασιλική Δανέλλη–Μυλωνά, Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» – Γιώργος Σταμούλος, Δρ. Οργανωσιακής Ψυχολογίας και Επιστημονικός Συνεργάτης του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς»

Ο Χρίστος Δήμας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ανέφερε σχετικά: «Οι εργαζόμενοι του κλάδου, οι διανομείς, καλούνται να ανταποκριθούν σε ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, υπό πίεση χρόνου και κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά και συχνά υπό αντίξοες καιρικές συνθήκες, γεγονός που καθιστά την ασφάλειά τους ζήτημα πρώτης προτεραιότητας. Συνεπώς, αξίζουν τον σεβασμό όλων μας, αλλά και την προσοχή μας, μέσα από πρωτοβουλίες που εστιάζουν στην προστασία της σωματικής τους ακεραιότητας. Το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στέκεται πάντα αρωγός τέτοιων προσπαθειών, καθώς η βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας αποτελεί κεντρικό στόχο της πολιτικής μας, που αναπτύσσεται μέσα από ένα πλέγμα δράσεων. Αυτή η προσπάθεια έχει μετρήσιμα αποτελέσματα, όπως αποτυπώθηκαν στην πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κομισιόν, η Ελλάδα κατέγραψε τη δεύτερη μεγαλύτερη μείωση θανατηφόρων τροχαίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με μείωση της τάξης του 22%. Είμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια με μεγαλύτερη ένταση και επιμονή προκειμένου να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερη μείωση του αριθμού των θυμάτων από τροχαία ατυχήματα.»

Ο Ηλίας Πίτσαβος, Country Manager της Wolt στην Ελλάδα, τόνισε ότι: «Στη Wolt πιστεύουμε ότι όσο μεγαλώνει το αποτύπωμά μας στις τοπικές κοινότητες, τόσο μεγαλώνει και η δέσμευση μας απέναντί τους. Το Moving the City, Responsibly είναι ίσως η μεγαλύτερη πρωτοβουλία υπεύθυνης μετακίνησης που έχουμε υλοποιήσει διεθνώς και μια έμπρακτη επένδυση στην ενημέρωση, την εκπαίδευση και τη συνεργασία, με στόχο να συμβάλουμε στη δημιουργία μιας κουλτούρας που προωθεί την υπεύθυνη και ασφαλέστερη μετακίνηση για όλους.»

Ο Άκης Σταμούλης, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Εταιρικών Υποθέσεων της Wolt για τη ΝΑ Ευρώπη και την Κεντρική Ασία, δήλωσε: «Η σημερινή εκδήλωση, με την παρουσία του Υπουργού σε αυτόν τον χώρο, αποτελεί για εμάς σημαντική τιμή και φυσικά αναγνώριση μιας προσπάθειας που έχει ήδη ξεκινήσει αρκετούς μήνες. Το Moving the City, Responsibly δεν είναι μια ακόμα καμπάνια ευαισθητοποίησης αλλά μια φυσική συνέχεια της αποστολής μας. Να προσφέρουμε στις πόλεις μας ευχαρίστηση, ευκολία και ευκαιρίες εισοδήματος, για ολόκληρο το οικοσύστημα. Η Υπεύθυνη Μετακίνηση αποτελεί βασικό κομμάτι της παραπάνω δέσμευσης και σήμερα πραγματοποιήθηκε το πρώτο σημαντικό βήμα.»

Από την πλευρά του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς», η Πρόεδρος, Βασιλική Δανέλλη-Μυλωνά,σημείωσε: «Η σημερινή διοργάνωση δεν αφορά απλώς στην παρουσίαση μιας νέας καμπάνιας, αλλά μιας πρωτοβουλίας που επιχειρεί να αγγίξει την καθημερινότητα της πόλης εκεί όπου πραγματικά διαμορφώνεται: στο δρόμο, στην κίνηση, στην πίεση του χρόνου, στη συνύπαρξη διαφορετικών χρηστών, στις μικρές αλλά κρίσιμες αποφάσεις που λαμβάνονται κάθε λεπτό. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα για την εποικοδομητική συνεργασία με τη Wolt και μας τιμά η Αιγίδα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, καθώς και η υποστήριξη της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) που θα προσδώσει διεθνή προβολή στην πρωτοβουλία. Μια πρωτοβουλία που μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στο όραμά μας για έναν κόσμο με Ασφάλεια και Πολιτισμό στο δρόμο.»