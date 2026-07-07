Οι πλούσιοι Γερμανοί προειδοποιούν τη Γερμανία ότι αν δεν λάβει μέτρα σε βάρος του γερμανικού λαού για να τονωθεί η οικονομία, τότε θα μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε κράτη όπου τα εργατικά δικαιώματα παραμερίζονται.

Γερμανοί CEO υποδέχτηκαν θετικά την ανακοίνωση του Γερμανού καγκελαρίου για φοροελαφρύνσεις ύψους 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 0,21% του γερμανικού ΑΕΠ για το 2025. Ωστόσο, πιστεύουν πως το να πληρώνουν μόνο λιγότερα χρήματα στο κράτος δεν είναι αρκετό, ώστε οι Γερμανοί να δουλεύουν σαν Έλληνες, για να τονωθεί η γερμανική οικονομία.

Ο Roland Busch, διευθύνων σύμβουλος της Siemens, της μεγαλύτερης εταιρείας της Γερμανίας από άποψη κεφαλαιοποίησης, δήλωσε ότι οι μεταρρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν αποτελούν «ένα σημαντικό βήμα προς την αποκατάσταση της ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας», αλλά «θα χρειαστούν περαιτέρω μέτρα».

Σύμφωνα με τους Financial Times, ο CEO της Siemens υποστήριξε ότι οι υποχρεωτικές εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και άλλες παροχές αποτελούν «σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τη Γερμανία». Εξέφρασε επίσης ανησυχίες για το ανώτατο όριο εργασίας, παραθέτοντας προτάσεις που έχουν κατατεθεί στη γερμανική κυβέρνηση για μετατροπή των ορίων από ημερήσια σε εβδομαδιαία.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες, όμως, οι πλούσιοι της Γερμανίας απαίτησαν να πληρώσει ο λαός της χώρας, ώστε να συνεχίσουν να εμφανίζουν κέρδη, αλλά και υπερκέρδη, αναφέροντας μάλιστα ότι οι πολιτικοί «ψηφίζουν με τα πόδια».

Οι FT έγραψαν πως οι Γερμανοί πλούσιοι προειδοποίησαν ότι θα μεταφέρουν τις επιχειρήσεις τους σε κράτη όπου τα εργατικά δικαιώματα μπορούν να παραμεριστούν για όφελος των επιχειρήσεων. Ακόμη, ορισμένοι απείλησαν να εξαγοράσουν άλλες επιχειρήσεις (π.χ. αμερικανικές) για να διασφαλίσουν ότι θα δραστηριοποιούνται εκτός Γερμανίας, σε περίπτωση που δεν ωφεληθούν περισσότερο από την κυβέρνηση.

«Πρέπει πραγματικά να αλλάξουμε τα πράγματα για να φέρουμε αποτελέσματα – μέχρι το σημείο που οι άνθρωποι θα νιώσουν τη διαφορά», δήλωσε ο Ντομίνικ φον Άχτεν, διευθύνων σύμβουλος της Heidelberg Materials.

Σημειώνεται ότι η γερμανική οικονομία, παρά την ανάπτυξη που γνώρισε τα χρόνια μετά την οικονομική κρίση του 2008, πλέον αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, καθώς αρκετές επιχειρήσεις αδυνατούν να καινοτομήσουν ή να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.