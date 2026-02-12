Η Γερμανία αντιμετωπίζει οικονομικό πρόβλημα μετά την «ανάπαυλα» του επιχειρηματικού τομέα της τα χρόνια της κρίσης που έβγαζε χρήματα όσο φτωχοποιούνταν άλλα κράτη της Ε.Ε. και τώρα ο Φρίντριχ Μερτς καλεί τους Γερμανούς να γίνουν… Έλληνες.

Ο Γερμανός καγκελάριος καλεί τους Γερμανούς να ξεχάσουν την οκτάωρη εργασία και να θυσιάσουν ώρες από την προσωπική τους ζωή, ώστε οι βιομηχανίες να βγάλουν λεφτά.

«Συνιστώ σε όλους στη Γερμανία που πιστεύουν ότι είναι τρομερό και παράλογο να δουλεύουν 40 ώρες την εβδομάδα… να ρίξουν μια ματιά στην Ελλάδα», είπε, σύμφωνα με το Politico, καθώς υποστήριξε ότι οι Γερμανοί δεν εργάζονται αρκετές ώρες και παίρνουν πάρα πολλές ημέρες αναρρωτικής άδειας, εμποδίζοντας την οικονομική ανάπτυξη.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, «ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει ανοίξει μια ριψοκίνδυνη πολιτική σύγκρουση με το εργατικό δυναμικό της Γερμανίας, που αριθμεί περίπου 46 εκατομμύρια ανθρώπους και το μήνυμά του, εν συντομία, είναι: Μην είστε τόσο τεμπέληδες».

«Η συνολική παραγωγικότητα της εθνικής μας οικονομίας δεν είναι αρκετά υψηλή», είπε ο Μερτς σε πρόσφατη ομιλία του σε βιομηχανικούς φορείς στην ανατολική Γερμανία, τονίζοντας: «Για να το πω ακόμη πιο ωμά: Η ισορροπία εργασίας-ζωής και η τετραήμερη εβδομάδα δεν θα είναι αρκετές για να διατηρηθεί στο μέλλον το σημερινό επίπεδο ευημερίας της χώρας μας, γι’ αυτό πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο».

Τι συμβαίνει στη γερμανική οικονομία

Οι γερμανικές επιχειρήσεις άνθισαν τα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση του 2008, καθώς χρεοκόπησαν ή συρρικνώθηκαν ανταγωνιστές τους εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωστόσο, παρά τα κέρδη που απέκτησαν, δεν αναβαθμίστηκαν, παρά έμειναν στάσιμες, ελπίζοντας αυτή η ευκαιρία να διαιωνιστεί.

Εντούτοις, αυτό δεν έγινε και σε συνδυασμό με τα οικονομικά προβλήματα που έφερε η πανδημία του κορονοϊού, αλλά και την ανάδειξη ανταγωνιστών, βρέθηκαν μπροστά σε ένα σοβαρό δίλημμα: Είτε ακολουθούν τους κανόνες της ελεύθερης αγοράς και προσαρμόζονται αλλιώς καταρρέουν, είτε παρακάμπτουν τους κανόνες του καπιταλισμού και ζητούν από το κράτος να τις σώσει.

Πράγματι, τα χρόνια της πανδημίας αρκετοί γερμανικοί κολοσσοί ζήτησαν από το γερμανικό κράτος δάνειο ή να μεσολαβήσει, ώστε να δανειστούν από τράπεζες με πιο ευνοϊκούς όρους. Αυτό επετεύχθη σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά χωρίς να αντιστραφεί το γενικό κλίμα.

Τώρα, οι γερμανικές επιχειρήσεις, αντιμέτωπες με την ελεύθερη αγορά και με ανταγωνιστές αγορές, όπως των Η.Π.Α. και της Κίνας, ζητούν από το κράτος να μειώσει τους μισθούς και να αυξήσει τις ώρες εργασίας, καθώς αρκετές αδυνατούν να καινοτομήσουν ή να προσφέρουν καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Εν ολίγοις, εφόσον δεν βρίσκεται «ζωτικός χώρος» σε άλλα κράτη, ασκούνται πιέσεις να βρεθεί εντός της Γερμανίας ή καλύτερα να δημιουργηθεί.