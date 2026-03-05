Με αγκαλιές και φιλιά και τη φράση «τέλος καλό, όλα καλά» υποδέχθηκαν συγγενείς έξω από την 112 ΠΜ της Ελευσίνας τους επαναπατρισθέντες Έλληνες από το Άμπου Ντάμπι. Στις πρώτες τους δηλώσεις ανέφεραν ότι έζησαν δύσκολες στιγμές και ευχήθηκαν να λήξει το συντομότερο η κρίση στη Μέση Ανατολή.

Το C-130 που μετέφερε 91 Έλληνες προσγειώθηκε μετά τις 19:30 την Πέμπτη (5/3) στην Ελευσίνα. Πρώτη κατέβηκε μία γυναίκα με ένα μικρό κοριτσάκι από το αεροσκάφος ενώ όλοι ευχαρίστησαν για την επιστροφή τους στη χώρα.

«Είμαστε πολύ συγκινημένοι, ευχαριστούμε το υπουργείο Εξωτερικών, την ελληνική πρεσβεία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Είμαστε πολύ κουρασμένοι. Είμαστε συγκινημένοι», είπε μία Ελληνίδα που επαναπατρίστηκε στην ΕΡΤ. «Να ευχαριστήσουμε την πρεσβεία, την ελληνική αεροπορία. Έχουμε ταλαιπωρηθεί αρκετά αλλά είμαστε τόσο χαρούμενοι που πατάμε ελληνικό έδαφος μετά από τόση ταλαιπωρία», ανέφερε ακόμα μία επαναπατρισμένη.

«Πολλές φορές αναγκαστήκαμε και πήγαμε στο καταφύγιο. Δεν θέλω να έρθουν ξανά τέτοιες στιγμές πουθενά στον κόσμο», είπε Έλληνας που επέστρεψε. Στο αεροδρόμιο οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν «πνίγηκαν» στις αγκαλιές των συγγενών τους.