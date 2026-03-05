Το κλίμα για τον Εντού Γκασπάρ δεν είναι καθόλου καλό στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με την Telegraph να αναφέρει σε σχετικό ρεπορτάζ ότι η αποχώρησή του πλησιάζει όλο και περισσότερο.

Ο Βραζιλιάνος πρώην άσος των Άρσεναλ, Βαλένθια και Κορίνθιανς έχει τον τίτλο του παγκόσμιου επικεφαλής ποδοσφαίρου στην αγγλική ομάδα, ιδιοκτησίας Βαγγέλη Μαρινάκη, αλλά τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά τη φετινή σεζόν.

Με δέκα αγωνιστικές να απομένουν για το τέλος της Premier League, η Νότιγχαμ Φόρεστ είναι στη 17η θέση, ισόβαθμη με τη 18η Γουέστ Χαμ, δίνοντας μεγάλη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού και ο Εντού χρεώνεται τις λάθος επιλογές του και οδηγείται στην πόρτα της εξόδου.

Όπως αναφέρει η Telegraph, η διοίκηση έχει διαμηνύσει στον Βραζιλιάνο να μείνει μακριά από το κλαμπ και μάλλον δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι έχει απουσιάσει από το γήπεδο σε τρία συνεχόμενα παιχνίδια της ομάδας.